台東市新設22槍充電樁 15日啟用

台東縣政府在台東市新設22槍充電樁，將於15日正式啟用。 （記者黃明堂攝）

2025/01/13 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為讓電動車充電更方便，在台東市新設廿二槍充電樁，將於十五日正式啟用。為鼓勵民眾體驗綠能充電服務，前三個月充電費五折優惠，讓車主春節假期到台東旅遊，不僅充電方便免除旅程焦慮，更能享受最優惠充電價格服務。

前三個月充電費五折優惠

縣政府表示，電動車近年已成為汽車市場熱門選項，去年一整年就新增近四萬台電動車，較前一年同期增長五十三％，台東縣內電動車去年掛牌數量較前年同期增長約八十四％。縣府推廣綠色運具服務，攜手華城電能在台東市森林公園、火車站、波浪屋及柳州街、南昌街等停車場，設置兩槍快充設備與廿槍慢充設備，提供電動車車主更方便的充電環境。

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交觀處長卜敏正指出，台東市新設充電樁快充費用為每度十一元，慢充費用為每度八．五元，為鼓勵多使用環保綠能，新設的充電樁啟用後三個月，充電費採半價優待，包括台東市及全國各充電樁位置，車主可使用 EVALUE充APP查詢，期待能為縣內電動車主及遊客帶來更便利的充電服務。

另外，充電專用車位均有加繪綠色內框及專用車位告示牌，燃油車輛及油電混合車請勿停放，也請電動車主勿佔用車位，影響他人使用權益。違規占用者可依停車場法處六百元到一千兩百元罰鍰，呼籲民眾外出停車時應注意勿佔用，以免受罰。

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