走出生命幽谷 社工吳欣儀盼當學生的光

興大健康及諮商中心社工吳欣儀（左）走出生命幽谷，盼成為學生的光。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/13 05:30

記者蘇孟娟／專訪

「在小說般的情節下成長的社工」！

染毒母親過世 寄人籬下過活

中興大學健康及諮商中心社工吳欣儀自小目睹母親與繼父在家中吸毒，進出監獄更如家常便飯，母親在她九歲時因故過世，她被迫寄人籬下開始拾荒、打工賺生活費，幸好國高中有暖心老師接住她，想起曾因別人給的溫暖「撐過來」，毅然走上社工之路，盼陪徬徨的學生一起走出幽谷，成為學生的光。

吳欣儀的母親與繼父不僅染毒還販毒，媽媽還常哄她「玩遊戲」，教年幼的她幫忙組好吸食器，曾經她以為這就是家的面貌，直到有次去同學家才知道別人的家有著溫暖的飯菜香，跟她記憶中家的味道截然不同。

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感念老師接力溫暖關懷陪伴

染毒的母親脾氣暴躁，常不由分說抓她來痛打痛摔，童年幾在恐懼中成長。母親過世後，她開始過著寄人籬下、拾荒的生活，國高中放學後就去打工自理生活費，幸好當時老師及時溫暖接力關懷陪伴，她沒有走上岔路。高中畢業後，想起自己曾因別人的善意「撐過來」，毅然決定成為助人的社工師，起心動念後她踏實圓夢，二年前進入中興大學健康及諮商中心當社工。

現代學生面臨壓力多元且複雜，但在風氣改變下，學生較能主動找諮商中心協助。吳欣儀說，每月約有七、八十人預約，因為同理學生的困境，她很清楚有時只要及時提供一點點溫暖，就足夠支撐一顆破碎的心，萌生面對未來的力量，現在的她靜靜地在諮商中心成為守護學生的光，盼陪伴學生都能走出生命幽谷。

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