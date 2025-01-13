為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今天回暖 明晚又有冷氣團／消防署統計今年截至11日前 全台492人OHCA

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    2025/01/13 05:30

    〔記者林志怡、陳鳳麗、陸運鋒／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，昨日清晨玉山氣象站測得零下八．二度低溫，主峰的山壁、碎石坡都有厚厚積雪，今日清晨再受輻射冷卻效應影響，竹苗局部低溫下探六度，但白天起氣溫回升，週二可望重回廿度以上，但同日晚間起將再有一波大陸冷氣團影響台灣，氣溫再度下降，週末才會逐漸回暖。

    消防署統計，強烈大陸冷氣團來襲，今年元月一日至十一日止，非創傷到院前無呼吸心跳（內科OHCA）全台總人數為四百九十二人，其中十、十一日分別為五十四及五十五人，二天累計一○九人，紛創今年新高，提醒民眾務必做好保暖。

    此外，近三年電暖器火災發生及死傷件數，分別為二○二二年廿九件五死、二○二三年十六件一死、二○二四年一月至十一月十二件一傷，呼籲使用各類保暖電器產品，也務必注意安全須知。

    下波冷氣團影響到週五清晨

    中央氣象署預報員張承傳說明，今日清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上較強的輻射冷卻作用，預估多數地區出現十度以下低溫，尤其新竹、苗栗等局部氣溫可達六度以下，但白天起，隨著冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東北部可達十九至廿度，中南部可達廿三度。

    張承傳指出，週二各地白天氣溫略有提高，日夜溫差大，且因台灣周邊水氣偏少，各地晴到多雲，僅花東有零星降雨。同日晚間起，將有另一波大陸冷氣團影響台灣，預計持續到週五清晨，各地氣溫再度轉冷，其中西半部、東北部低溫僅十二至十四度，花東地區約十五至十六度，高溫方面，北部、東北部約十六至十七度，中南部約廿度上下。

    中部以北高山有機會再降雪

    張承傳提到，冷氣團影響期間，週二晚間至週四清晨期間，中部以北三千公尺以上高山有機會出現降雪，待冷氣團週五白天起影響減弱，週六、週日氣溫都將持續回暖。

    玉山昨低溫零下8.2度，主峰覆蓋厚厚白雪。 （玉管處提供）

    玉山昨低溫零下8.2度，主峰覆蓋厚厚白雪。 （玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播