今天回暖 明晚又有冷氣團／消防署統計今年截至11日前 全台492人OHCA

一週天氣預報

2025/01/13 05:30

〔記者林志怡、陳鳳麗、陸運鋒／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，昨日清晨玉山氣象站測得零下八．二度低溫，主峰的山壁、碎石坡都有厚厚積雪，今日清晨再受輻射冷卻效應影響，竹苗局部低溫下探六度，但白天起氣溫回升，週二可望重回廿度以上，但同日晚間起將再有一波大陸冷氣團影響台灣，氣溫再度下降，週末才會逐漸回暖。

消防署統計，強烈大陸冷氣團來襲，今年元月一日至十一日止，非創傷到院前無呼吸心跳（內科OHCA）全台總人數為四百九十二人，其中十、十一日分別為五十四及五十五人，二天累計一○九人，紛創今年新高，提醒民眾務必做好保暖。

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此外，近三年電暖器火災發生及死傷件數，分別為二○二二年廿九件五死、二○二三年十六件一死、二○二四年一月至十一月十二件一傷，呼籲使用各類保暖電器產品，也務必注意安全須知。

下波冷氣團影響到週五清晨

中央氣象署預報員張承傳說明，今日清晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，加上較強的輻射冷卻作用，預估多數地區出現十度以下低溫，尤其新竹、苗栗等局部氣溫可達六度以下，但白天起，隨著冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東北部可達十九至廿度，中南部可達廿三度。

張承傳指出，週二各地白天氣溫略有提高，日夜溫差大，且因台灣周邊水氣偏少，各地晴到多雲，僅花東有零星降雨。同日晚間起，將有另一波大陸冷氣團影響台灣，預計持續到週五清晨，各地氣溫再度轉冷，其中西半部、東北部低溫僅十二至十四度，花東地區約十五至十六度，高溫方面，北部、東北部約十六至十七度，中南部約廿度上下。

中部以北高山有機會再降雪

張承傳提到，冷氣團影響期間，週二晚間至週四清晨期間，中部以北三千公尺以上高山有機會出現降雪，待冷氣團週五白天起影響減弱，週六、週日氣溫都將持續回暖。

玉山昨低溫零下8.2度，主峰覆蓋厚厚白雪。 （玉管處提供）

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