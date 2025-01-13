林從一力推幸福教育 培養學生軟實力

國家教育研究院院長林從一積極倡議在大學推動「幸福教育」。（資料照）

2025/01/13 05:30

記者林曉雲／專訪

國家教育研究院院長林從一是哲學學者，研究心靈哲學等，曾擔任過成大副校長和華梵大學校長，積極倡議在大學推動「幸福教育」。他根據一份調查，指出十四％大學生有情緒和心理困擾，但學校多是事後和被動的給予協助，緩不濟急，教育部政策鼓勵大學開幸福課，有必要且具重要性。美國哈佛大學和麻省理工學院都有開設「正向課程」，且大受歡迎。

參考哈佛正向課程

林從一說，他在成大副校長任內觀察到，即使成大附醫有精神科醫師，成大也有健康中心，但學生第一次掛號後，一週內可以看診，之後回診可能要排到半年，大學想積極照顧學生心理健康，難度不小，且一旦問題已經發生再去處理，效果也不大。

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他認為在大一、大二可以推動與幸福有關課程，協助學生學習擁有健康心靈。去年他拜會教育部長鄭英耀和督管高教的政次葉丙成，獲得支持。

林從一表示，早期大學教育對心靈課程比較忌諱，憂心和宗教太接近，但考量心靈相關課程對學生有很大幫助，他在華梵大學校長任內，在通識課程中開幸福課程，由老師帶領學生學習自我覺察等。開設這類課程重點在找到合適師資，建議可和民間合作，理論結合實踐，師資也可跨學院設計，包括心理系、社工系、哲學系、文學院、理工學院等。

林從一也提到，國教院是國家教育最高智庫，將協助大學規劃相關課程，例如帶領學生透過五官感知體驗，去學習了解自己和他人，在AI時代擁有這些軟實力更顯重要。

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