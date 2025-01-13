大學紓壓課程延伸社區 服務長輩、身障者

台師大與北市聯醫合作，透過藝術治療引導學生理解情緒，並與長輩互動。（圖取自北市聯醫莒光院區粉專）

2025/01/13 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為提升幸福感，目前已有多所大學透過課程設計關懷大學生情緒健康議題，包括導入AI為學生紓壓，以視覺藝術、音樂、人與人交流互動等模式，引導學生認識自己情緒，培養正向思考能力，甚至還延伸到社區為長者、身心障礙者服務。

台師大鼓勵教師申請校內「教學精進創新與專業社群計畫」，如以AI輔助教學或促進情緒健康為主題申請計畫。教學發展中心主任江學瀅以其開設的藝術治療課程為例，透過引導學生創作並詮釋圖像，察覺、理解自身情緒後，再結合學生科系專業，進一步投入社會服務。

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江學瀅分享，曾與北市聯醫合作，帶領高齡百歲阿公「很開心地亂畫」；另也透過碎布拼湊「印象最深刻的一件衣服」促進回憶，增進高齡者人際互動。學生從中得到「珍惜擁有」、「接納自己」等感想。

成大教務長沈聖智指出，現代學生普遍有資訊焦慮現象，遇到心理問題難以調適，校方透過生命及美感教育，從善良品德、正向思考的角度出發，盼與專業學習相輔相成。

成大校長沈孟儒就與成大醫師林鵬展及護理系副教授賴維淑合開通識課，率學生探訪嬰兒房、安寧病房，體會生命故事，並加入寵物分離、失戀分手等主題，引導學生認識人際關係及挫折處理。校方也計畫跨領域培育心靈韌性、AI心理解壓、情緒與教學等面向，促進學生情緒健康。

中原大學教務長皮世明認為，常見學生在學業壓力、未來規劃及人際關係等方面的心理負擔大，校方積極整合校內資源，以音樂、小說、自我察覺梳理等多種主題帶入，提升學生情感管理與靈性發展方面能力。例如音樂產業碩士學位學程副教授簡山根，帶領學生從社會服務角度把音樂演奏搬進特教生教室，提升其情緒知能；通識中心教師蔡秀玲藉影音內容、團體分享等方式翻轉教室，助學生提升自我覺察與心理健康。

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