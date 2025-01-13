教部鼓勵大學開課 教導幸福感／今年首度納入高教深耕計畫執行 提升健康情緒

教育部鼓勵大學開課教導幸福感，一一四學年首度納入高教深耕計畫。圖為華梵大學生命設計週課程活動，讓學生透過爬樹和幸福感相遇。（華梵大學提供）

2025/01/13 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部鼓勵大學開設課程教學生有「幸福感」，今年將首度納入「高教深耕計畫」執行，一一四學年新增「情緒健康與福祉」專案鼓勵大學申請，課程主題可以包含靈性、療癒、幸福感等，正在申請收件中，希望幫助學生有健康的情緒。

蓋洛普、牛津大學與聯合國永續發展網站共同發布去年（二○二四）「世界幸福報告」，全球一四三個受調查國家中，芬蘭蟬聯第一名，台灣民眾幸福感排第三十一名，略低於第三十名的新加坡。

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教長：成為一輩子帶著走的能力

幸福感的重要指標之一為是否具有穩定情緒，教育部長鄭英耀表示，面對學生情緒困擾，教育應該要給予心理支持，科學心理學已有很多研究證據指出，人可以透過學習「認識和了解」自己和他人的情緒和欲求，希望結合戲劇、表演藝術、繪畫、心理學等領域學者，正視學生情緒，經由培養同理心，提升人際互動、學習效能和創造力，讓學生對自己的生命和生活有幸福感，成為一輩子帶著走的能力。

但幸福感要怎麼教？台大社工系名譽教授林萬億表示，幸福感是客觀存在且主觀感受到，要從多面向建立，包括個人心理、物質環境、家庭、社會，重要課題應是教學生如何培養韌性（復原力），克服童年逆境如被過度管教等，學校可以教學生與他人建立連結、正向看待自己優勢、鼓勵積極參與改變、找機會自我實現、在艱難中抱持遠見、樂觀展望未來和照顧好自己身心。

學者建議將通識教育納入校務評鑑

公衛學者、亞洲大學講座教授吳聰能表示，依聯合國定義，人的健康不是只有身心無病，也包括所處環境的完全安寧，情緒健康與福祉課程可善用大學通識教育，但現況是多數大學未重視通識教育，學生也多視為營養學分，建議應將通識教育納入「校務評鑑」，高教深耕計畫設立「通識教育專章」，老師的身教對學生也有影響力，老師有幸福感，學生也會感受到。

黃榮村：若無專業師資 恐成胡扯課

心理學家、前考試院長黃榮村表示，幸福感、健康情緒與正向心理有很大的重疊，大學通識課值得開這類課程，哈佛大學開這種正義與幸福的課，是結合高水準與具研究經驗師資，成為有學術又有內容、充滿思辨的叫座課，而師資若無受過專業訓練，就會變成胡扯課，透過審查或可保證品質，但要積極鼓勵推廣恐有難度。

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