全國最早「櫻前線」 桃源櫻花季登場

桃源櫻花季昨登場。（高市原民會提供）

2025/01/12 05:30

寶山二集團櫻花公園舉行 2千棵綻放 只有這裡可在過年時賞櫻

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國最早的櫻花季昨在高雄桃源登場，兩千棵櫻花樹海分批綻放，高市原民會邀請民眾上山感受花海繽紛，同時品味不斷升級的原味市集、原民音樂演出。

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有原味市集、原民音樂演出

桃源櫻花季在寶山二集團櫻花公園舉行，公園內栽種河津櫻、山櫻、八重櫻與吉野櫻，總數約兩千棵，每到花季，粉紅與白色花瓣交織如夢。

櫻花季開園當天特別規劃賞櫻健走，遊客可在廿分鐘內沿著精心設計的最佳賞櫻路線，欣賞層次豐富的櫻花美景，還能俯瞰山林與櫻花相映。

賞櫻健走 公所準備限量禮包

桃源區公所今年更貼心準備限量「健走禮包」，內含毛巾與愛玉吸凍飲，陪伴大家在寒冷冬日促進血液循環；健走活動還加碼摸彩券抽獎，獎品包括iPad、Apple運動手錶、Apple耳機、氣炸鍋等。

桃源區長杜司偉表示，桃源櫻花季是高雄每年指標活動之一，不僅吸引全國旅客爭相到訪，更是全國最早的「櫻前線」，只有這裡可在過年時賞櫻。

設原民服、日式和服換裝攤位

今年活動現場由寶山社區發展協會辦理「原味市集」，集合桃源最具特色的原民小吃如山豬肉、竹筒飯等，及蔬菜、愛玉、咖啡、山茶等高山農特產，另設有原住民族服與日式和服換裝攤位，讓民眾在櫻花下拍出特色美照。

杜司偉進一步提到，南橫路段梅山口的梅山部落正值梅花盛放，潔白花海宛如雪景，與粉色景緻交相輝映，是高雄不可錯過的冬季絕景；桃源櫻花季昨起至二月九日，建議可安排二日遊，從六龜溫泉開始，沿途賞櫻與梅花，再入住桃源特色民宿，體驗原民文化與山野魅力。

全國最早的櫻花季昨在高雄桃源登場，兩千棵櫻花樹海分批綻放（高市原民會提供）

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