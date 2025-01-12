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    屏東棗子、蓮霧少4成 春節禮盒上千起跳

    今年蓮霧上品的數量相當稀少。 （記者葉永騫攝）

    今年蓮霧上品的數量相當稀少。 （記者葉永騫攝）

    2025/01/12 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕去年棗子、蓮霧受到山陀兒等颱風的影響，造成蓮霧落果多，果粒偏小，比往年減少了四到五成，價格也節節上升，而棗子在春節前的產量也少了約四成，因此今年春節送禮價格明顯上揚，每盒都要上千元起跳。

    3個颱風侵襲 蓮霧落果、果粒偏小

    高雄區農業改良場長羅正宗表示，去年台灣接連有山陀兒等三個颱風侵襲，造成屏東的蓮霧果園受損嚴重，加上秋季時又高溫多雨天氣，造成蓮霧不是落果就是果粒偏小長不大，農民雖然努力管理看顧，但是春節前的平均產量仍然少了四到五成，因此蓮霧的上品相當稀少，價格也不斷上揚，送禮的蓮霧禮盒都以千元起跳。棗子同樣也受到氣候影響，春節前的蜜棗減少約四成，得等到春節後產量才會增加，因此年前較貴，年後價格就會較平價。

    甜度沒去年好 上品不到一成

    林邊陳姓蓮霧農指出，今年因為氣候太異常，先有颱風，接著又是高溫加上雨勢不斷，使得蓮霧長得非常不好，能夠有去年的五成就算不錯了，有些農民種出的蓮霧更只有去年的三到四成，產量相當少，品相也差，甜度也沒有去年好，挑出上品的不到一成，因此連訂單都不敢接，今年的收益全報銷了。

    雪蜜棗子產量稀少 有錢訂不到

    高樹棗農李俊寬說，今年的棗子因為氣候因素受損嚴重，果農大約減產四成，他種植的雪蜜棗子因為種植看管不易，高樹鄉的果農幾乎都改種其他的品種，使得產量更加稀少，因此過年的禮盒如果沒有事前預訂，他根本無法供貨，就算有錢還訂不到，今年的棗子價格也比去年高一些，但並沒有特別的貴，上品每公斤大約三百元左右。

    今年的棗子在春節前產量並不高，少了約四成。（記者葉永騫攝）

    今年的棗子在春節前產量並不高，少了約四成。（記者葉永騫攝）

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