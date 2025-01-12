台英語AI學伴 聽懂阿公的話

台英雙語教材系統結合最新AI生成圖片功能。（李健興提供）

2025/01/12 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕因為發現自己的學生近半數不會台語，台南大學資工系教授李健興透過AI工具結合坊間教學軟體，加上國家研發的大型語言模型「TAIDE」，推出「台英語AI學伴系統」，可翻譯切換，甚至大玩講台語自動生成圖片的新穎功能，讓讀國小的孩子可用平板與阿公阿嬤開心對話。

詞彙生成情境圖 一片平板世代傳承

李健興表示，目前國中小的本土語課程僅一週四十分鐘，有些國小音樂班的孩子，英語很好，但不會台語，他利用TAIDE開發教學軟體，與真平語文出版社合作，將台語教學教材，開發為AI學伴系統，並納入英語，讓孩子說台語同時也能學英文單字。

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真平協理陳嘉祥表示，阿公阿嬤的本土腔調，恐再過二、三十年就會消失，希望用AI結合台語教材，提供詞彙、短句讓小孩開口練習，並錄音辨識其腔調是否正確，再跑出英文同步學習，孩子還能拿平板回家跟長輩互動，用詞彙生成AI情境圖，寓教於樂之中達到世代傳承。

李健興期望，AI學伴除了提升孩子學習本土語動機，更能藉此收集各種道地腔調、慣用語甚至諧音梗等，將之保存下來，如機車又稱「歐兜邁」、存摺有「寄銀簿仔」、帳戶稱「口座」等；另外，系統可切換英語模式，協助外國人學習台語，曾經向義、日籍教授示範用法，外國人都學得很開心。

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