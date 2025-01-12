保存原住民語 AI好幫手

國研院國網中心開發AI工具保存原住民語，並為此多次到花蓮縣向太魯閣族部落召開座談會，說服族人提供文史語料與專業，開發團隊順利運作。（蕭一豪提供）

2025/01/12 05:30

太魯閣語料庫完成 鄒語進行中

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技力量大力協助文化傳承。國研院國網中心效仿加拿大作法，耗時一年多開發AI工具協助台灣原住民語保存，包含與中文的雙向翻譯、語音合成與辨識等功能，還能掃描現有的族語圖文，製作數位有聲書，已建置台灣首套完整族語語料庫，目前完成太魯閣語，正進行鄒語，今年五月起擬收集更複雜、有四種方言的卑南語。

族語收集靠人工 研究員跑部落「搏感情」

國研院國網中心研究員蕭一豪指出，長官赴加拿大拜訪，發現該國用AI保存原住民族語，回國後即推動相關計畫。計畫一開始碰上瓶頸，蕭一豪說，因為要讓AI運作，必須先收集原住民文字，以及族語專家錄音等，邀請族人加入計畫時卻被質疑「做假的？」為此，當時每兩到三週就跑一趟花蓮，跟部落族人「搏感情」表達誠意。

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蕭一豪表示，發展AI工具模型包含：中文跟原住民語的文本雙向翻譯、可輸入族語文字來讓AI發聲的語音合成，以及讓AI聽族語再自動轉成文字。也可掃描實體圖書文字，轉成有聲書，同時幫原住民族電視台產生族語新聞逐字稿，計畫於前年五月啟動，首年完成太魯閣語，第二年轉向鄒語，也與原住民族語言研究發展基金會簽合作意向書，保存更多原住民語言。

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