為了妹妹 彭徐鈞用AI找癲癇病灶

北醫大彭徐鈞與北榮醫師團隊合作，開發AI工具「qPET」輔助醫師分析大腦的正子影像，找出癲癇病灶，有助後續顳葉癲癇手術前規劃。（彭徐鈞提供)

2025/01/12 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕「因妹妹有癲癇症而開始從事腦科學跨域研究！」台北醫學大學副教授彭徐鈞從博士班起，一心投入神經科學研究，想幫助癲癇患者。他與北榮合組團隊，用AI精準分析大腦正子影像，開發出「qPET」模型定位出人眼分辨不出的病灶，輔助顳葉癲癇切除手術，讓開刀更安全。

從博士班開始投入研究 至今15年

彭徐鈞表示，因為妹妹從小有癲癇症狀，自己從博士班開始投入研究至今十五年，癲癇是大腦不正常放電，不分種族地域，約佔人類群體○．五到一％，換算台灣約十五到廿萬人，目前吃藥為主要療法，但三成吃藥仍無法有效控制，需外科手術等協助。

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開發軟體 辨識鎖定顳葉癲癇腦區

目前外科有大腦顳葉癲癇切除手術，然而臨床醫師必須審慎辨識病灶，避免損害大腦；彭徐鈞說，二○二一年起利用AI工具，分析大腦正子影像，在國網中心協助下，開發「qPET」軟體，鎖定十個與顳葉癲癇有關腦區，讓機器學習大腦細胞代謝葡萄糖的數據等細微變化，找出病灶。

彭徐鈞統計，約四分之一的正子影像，醫師肉眼無法辨識病灶，這時AI可幫忙，目前與北榮醫師尤香玉、施彥丞、李哲皓合作，臨床外部測試集中分析逾廿個手術患者，qPET高達百分百正確率，且即便有難分辨的病例，AI仍可提供各病灶位置的高低機率，輔助醫師判斷，未來希望技轉，造福更多人。

台北醫學大學副教授彭徐鈞因妹妹有癲癇，花15年投入相關研究，如今結合AI，開發可輔助臨床醫師判斷病灶的工具，讓開刀更安全。（彭徐鈞提供）

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