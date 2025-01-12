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    台灣族群遺傳疾病 AI高算力解密

    耳鼻喉科臨床發現部分新生兒聽力受損，疑有遺傳帶原，台大醫學院團隊透過AI高算力解密。（資料照）

    耳鼻喉科臨床發現部分新生兒聽力受損，疑有遺傳帶原，台大醫學院團隊透過AI高算力解密。（資料照）

    2025/01/12 05:30

    台大醫學院估算聽力受損帶原者比例約15.5％ 高於各國

    〔記者吳柏軒／台北報導〕人體DNA帶有遺傳密碼，醫學界長期試圖解開隱性基因變異與對應疾病帶因率，如今AI高算力幫了大忙，台大醫學院團隊利用中研院台灣人體生物資料庫，結合AI演算法工具並透過國網中心算力，估算台灣人可能好發的遺傳疾病，未來可研究藥物代謝、新藥開發、診斷篩檢等，深耕精準醫療。

    有助診斷篩檢 深耕精準醫療

    台灣大學醫學院基因體暨蛋白體研究所助理教授許書睿表示，各國皆想研究人類遺傳疾病，台大團隊也想回答台灣族群可能好發哪些疾病？

    為建構族群樣貌，與台灣人體生物資料庫合作，獲國科會通過「臨床分子診斷未解的課題：全面重新建構精準台灣族群遺傳變異等位基因頻率」計畫，取得一千五百筆全基因體定序資料，用最新的生物資訊模型，分析臨床診斷未解課題。

    許書睿舉例，耳鼻喉科臨床已發現部分小孩子出生時聽力受損，疑有遺傳帶原，台大團隊利用資料庫分析，確實發現其中有八％該基因變異頻率，換算成台灣族群的帶原者比例約十五．五％，比其他國家都來得高；這類遺傳疾病分析，有助產前篩檢。

    藥物代謝基因體AI可分析

    台大團隊亦進行藥物代謝基因體分析，有助臨床醫師分析使用劑量。複雜疾病如糖尿病等生活及飲食習慣、健保資料，再加上AI分析基因體等，有機會達到篩檢、預測乃至治療效果等精準醫療。

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