台灣算力 拚躍居全球前10

國研院國網中心建置超級電腦「台灣杉二號」，提供AI算力，推動台灣學研發展及產業應用。（國網中心提供）

2025/01/12 05:30

目標5年內建立480千兆浮點運算

〔記者吳柏軒／台北報導〕AI（人工智慧）浪潮席捲，各國更意識「主權AI」重要性，國科會逐年建置AI算力，包含新一代高速運算主機、大南方新矽谷推動方案等，目標五年內建立四八○千兆浮點運算（Petaflops）算力，公私協力讓台灣算力在二○二八年後提升至亞洲前三、世界前十，確保我國競爭力。

國科會：掌握主權AI是國際趨勢

國科會副主委林法正表示，主權AI是一國在AI領域有完全自主的技術能力與基礎設施，涵蓋AI模型開發、數據控制與保護、算力建設與運營，降低外部技術與服務的依賴，確保國家在技術、數據安全和經濟發展等方面的主權完整性。

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建構繁體中文語料 確保話語權

如二○二二年底ChatGPT向世人展示生成式AI的威力，林法正認為，此處是主權AI重要體現，目前AI主流模型有六、七成使用英文，中文部分則大量採用簡體內容。為此，國科會建構台灣特色的大語言模型TAIDE，發展繁體中文語料，保存文化、確保話語權及競爭地位。

而發展AI必備算力，林法正表示，國科會已委託國家實驗研究院高速網路與計算中心購置超級電腦，一類是CPU架構的台灣杉三號與創進一號，另一類是GPU的台灣杉二號和TAIDE計畫專用設備，依序有二．七、三．五、九及三．八的Petaflops算力。同時也架設雲端服務或技術平台，推動台灣學研發展、產業應用及國際競爭力。

台灣去年中總算力排全球第17名

國科會表示，依據全球超級電腦排名，台灣去年中的總算力在全球排第十七，為衝刺AI算力建設，已規劃在晶創台灣方案推動「新一代高速運算主機建置計畫」，二○二四到二○二八年完成二八○Petaflops，在大南方新矽谷方案中，也將建置AI超級電腦，期程為二○二六到二○二九年達二○○Petaflops，累計五年目標新增四八○Petaflops，更盼政府資源槓桿民間共同投入，讓台灣算力在二○二八年後提升至亞洲前三名、世界前十名。

林法正也指出，調研機構Gartner發布，二○二四年企業CEO有八成認可AI影響，五成七將AI納入發展策略。台灣對AI的需求也逐年增長，包含大語言模型訓練、氣候變遷研究、醫療創新（精準醫療）、產業（智慧製造、IC設計）領域。

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