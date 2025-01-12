東方美人茶評鑑 恐淪「球員兼裁判」？

新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，自2019年起分為初審及複審階段，初審工作由新竹縣初審團評茶委員擔綱，複審則由農業部茶及飲料作物改良場專家進行。（記者廖雪茹攝）

2025/01/12 05:30

有茶農認為 初審委員參加評鑑不尋常 也有人肯定促進交流

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國矚目的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，得獎攸關茶葉身價，自二○一九年起分為兩階段，先由新竹縣初審團評茶委員初審之後，再由農業部茶及飲料作物改良場（簡稱茶改場）專家複審。有茶農認為，初審委員本身也是參加評鑑的茶農，「球員兼裁判」似乎不尋常；也有茶農肯定初審制度，農政單位認為可促進茶業深耕及多元發展。

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農政單位：初評只分淘汰、入選和一花

竹縣府農業處和茶改場表示，建立東方美人茶（膨風茶）的初審團，主要就是為了建立初評制度及委員在地化、傳承茶葉風味。因此，二○一六年起即透過北埔及峨眉鄉農會邀集茶農參加茶改場專業訓練，經初級班、中級班、再經考試合格並甄審，通過層層考驗後擔任初審團評茶委員，任期兩年。評鑑過程全程直播，且初審只會篩分出淘汰茶和入選茶，以及獲得一花的茶，二花以上到特等獎皆由複審選出。

評定等級、特等獎 最終複審決定

但有茶農說，任何比賽都應該公平公正，參賽者又是評審員「感覺有點怪」；但強調並非不相信初審委員的公正性，而是遊戲規則本身不尋常，畢竟初評員站在第一線把關參賽茶是否入選晉級。此外，培訓須通過學科和術科，對老茶農並非易事；另許多種茶到製作一手包辦的茶農無暇參加培訓。建議讓不同縣市評茶師做互評。

也有茶農支持初評制度，認為此制對茶農交流和精進技術有益，且初評員投入相當多精神但僅領取車馬費。農會並提及，除了參賽茶樣編列明碼與暗碼，初評分為兩組，秤重、倒茶、品茶等事項輪替進行，初評一花複審會再次確認。

農業處：大型茶區都推動初審

農業處長傅琦媺指出，新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑參賽點數逐年成長、位居全國同類茶葉之冠，和南投縣鹿谷鄉、嘉義縣梅山鄉等都是上千點參賽，評鑑過程相當耗時，為減輕茶改場負擔，同時鼓勵茶農參與評鑑，大型茶區都有推動初審制度。

農業處說，初評員幾乎每年培訓，初審團甄選每兩年一次，然礙於在地茶農數限制，目前通過初評委員資格審查者僅十四人，十二位在地茶農及從事茶業相關工作者，兩位外縣市人員。每次評鑑初評員十至十二人，不像其他茶區擁有數十位甚至上百位委員可輪替。全國僅新竹縣有建立東方美人茶（膨風茶）的初評團，無法也無資格和其他市互評。

東方美人茶（膨風茶）的茶菁品質至為關鍵，茶改場作物改良科長林金池表示，極端氣候下茶園維護備受挑戰，將建議竹縣府邀請資深茶農擔任講師傳承經驗與技術，也讓資深和年輕茶農有更多交流互動的機會。

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