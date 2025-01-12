為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東方美人茶評鑑 恐淪「球員兼裁判」？

    新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，自2019年起分為初審及複審階段，初審工作由新竹縣初審團評茶委員擔綱，複審則由農業部茶及飲料作物改良場專家進行。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，自2019年起分為初審及複審階段，初審工作由新竹縣初審團評茶委員擔綱，複審則由農業部茶及飲料作物改良場專家進行。（記者廖雪茹攝）

    2025/01/12 05:30

    有茶農認為 初審委員參加評鑑不尋常 也有人肯定促進交流

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國矚目的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，得獎攸關茶葉身價，自二○一九年起分為兩階段，先由新竹縣初審團評茶委員初審之後，再由農業部茶及飲料作物改良場（簡稱茶改場）專家複審。有茶農認為，初審委員本身也是參加評鑑的茶農，「球員兼裁判」似乎不尋常；也有茶農肯定初審制度，農政單位認為可促進茶業深耕及多元發展。

    農政單位：初評只分淘汰、入選和一花

    竹縣府農業處和茶改場表示，建立東方美人茶（膨風茶）的初審團，主要就是為了建立初評制度及委員在地化、傳承茶葉風味。因此，二○一六年起即透過北埔及峨眉鄉農會邀集茶農參加茶改場專業訓練，經初級班、中級班、再經考試合格並甄審，通過層層考驗後擔任初審團評茶委員，任期兩年。評鑑過程全程直播，且初審只會篩分出淘汰茶和入選茶，以及獲得一花的茶，二花以上到特等獎皆由複審選出。

    評定等級、特等獎 最終複審決定

    但有茶農說，任何比賽都應該公平公正，參賽者又是評審員「感覺有點怪」；但強調並非不相信初審委員的公正性，而是遊戲規則本身不尋常，畢竟初評員站在第一線把關參賽茶是否入選晉級。此外，培訓須通過學科和術科，對老茶農並非易事；另許多種茶到製作一手包辦的茶農無暇參加培訓。建議讓不同縣市評茶師做互評。

    也有茶農支持初評制度，認為此制對茶農交流和精進技術有益，且初評員投入相當多精神但僅領取車馬費。農會並提及，除了參賽茶樣編列明碼與暗碼，初評分為兩組，秤重、倒茶、品茶等事項輪替進行，初評一花複審會再次確認。

    農業處：大型茶區都推動初審

    農業處長傅琦媺指出，新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑參賽點數逐年成長、位居全國同類茶葉之冠，和南投縣鹿谷鄉、嘉義縣梅山鄉等都是上千點參賽，評鑑過程相當耗時，為減輕茶改場負擔，同時鼓勵茶農參與評鑑，大型茶區都有推動初審制度。

    農業處說，初評員幾乎每年培訓，初審團甄選每兩年一次，然礙於在地茶農數限制，目前通過初評委員資格審查者僅十四人，十二位在地茶農及從事茶業相關工作者，兩位外縣市人員。每次評鑑初評員十至十二人，不像其他茶區擁有數十位甚至上百位委員可輪替。全國僅新竹縣有建立東方美人茶（膨風茶）的初評團，無法也無資格和其他市互評。

    東方美人茶（膨風茶）的茶菁品質至為關鍵，茶改場作物改良科長林金池表示，極端氣候下茶園維護備受挑戰，將建議竹縣府邀請資深茶農擔任講師傳承經驗與技術，也讓資深和年輕茶農有更多交流互動的機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播