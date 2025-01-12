苗栗寄養家庭 41戶授證、8戶表揚

苗栗縣政府舉辦寄養家庭授證，以及表揚資深寄養家庭、榮譽退休家庭。（記者張勳騰攝）

2025/01/12 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府及苗栗家扶中心感謝寄養家庭服務熱忱，昨舉辦今年度寄養家庭授證暨資深寄養家庭表揚典禮，表揚六戶資深寄養家庭、榮譽退休家庭二戶，並授予四十一戶寄養家庭許可證書；苗縣府邀請社會大眾一起投入寄養服務行列，讓更多的年輕新血加入寄養團隊，歡迎有興趣的家庭「打開家門 讓愛住進來」。

苗縣府推動「兒童及少年寄養家庭安置服務」，自一九九一年委託苗栗家扶中心辦理迄今卅四年，去年寄養家庭共提供七十四名兒少照顧服務，其中十八名為新增安置、十九名結束安置。七十四名寄養個案中，學齡前兒童佔四十七％，身心障礙者佔十五％、發展遲緩者佔廿七％、注意力缺失及過動疾患者佔十六％。

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2戶榮譽退休、6戶資深寄養家庭

副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人頒獎表揚二戶榮譽退休家庭，以及六戶資深寄養家庭，其中服務滿廿五年一戶、滿十五年四戶、滿十年一戶，感謝他們無私奉獻的精神擔負起這項工作。

苗縣府指出，寄養家庭需經七種主題課程共十一場次的職教育訓練，總時數七十二小時，透過課程活化及提升照顧技巧。

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