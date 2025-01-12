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    首頁　>　生活

    新北》板殯遷移或重建 周勝考槓上劉美芳

    2025/01/12 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）位處板橋區，長期有噪音、交通、髒亂問題，遷建或原址立體化重建遲無定論，市長侯友宜曾表示市府最晚這個月決定方向，十五、十八日將舉行規劃改善說明會。市議員周勝考主張遷建，昨點名質疑市議員劉美芳為何發起連署提案重建；劉美芳回應，各地都不願接受殯儀館，板殯量能不足困境會持續加劇，應儘速重建，將量能、環境等整體改善。

    周主張遷建 劉︰各地都不願接受

    周勝考說，在人口密集的市中心興建大規模的殯儀館，不符民眾期待，若能將殯儀館遷至其他地區，可促進板橋整體發展、改善交通堵塞、噪音干擾等，提升居民生活品質，他認為，板殯遷建是板橋人心願，呼籲市府傾聽民意做出更合理、周全的決策。

    劉美芳指出，各地民意都不願板殯遷過去，遷建選址難，原地重建能有效利用現有土地與資源，她與六十多位議員接受板殯周邊新海里鄉親請願連署，以「立體化、現代化、綠美化」的理念重建板殯；改善噪音、交通動線、設置足夠停車空間，打破傳統殯葬設施刻板印象。板殯量能現已吃緊，迫切需要改建，否則冰櫃、空間量能不足的困境只會加劇。

    市府︰15、18日辦地方說明會

    民政局說，板殯設施在旺日時已不敷使用，冰櫃量預計在二○三一年達到上限，規劃現代化殯葬設施有急迫性；市府近年啟動遷建或重建評估，經考量後提出規劃優化方案，盼藉現代化、整體化解決各項問題，為徵求地方意見，將於十五、十八日辦理地方說明會，積極與地方溝通。

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