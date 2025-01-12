康芮颱風農損救助金 花蓮獲撥1.2億

去年十月底康芮颱風過境，造成花蓮玉里、富里水稻受災慘重。（檔案照，記者花孟璟攝）

2025/01/12 05:30

農產業全品項救助 二期稻作最慘重 玉里獲核定4千萬 富里近3千萬

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年十月底康芮颱風造成花蓮嚴重農損，其中南花蓮玉里、富里災情最慘重，經中央相關單位勘查，康芮颱風救助金獲農業部撥款一．二億元，其中玉里鎮有四千萬元、富里鄉近三千萬元，將盡速撥款轉入受災戶，讓農民過個好年！

請繼續往下閱讀...

強烈颱風康芮去年十月底登陸台東，但在登陸前造成花蓮嚴重災情，最靠近台東的玉里鎮、富里鄉稻田幾乎都泡水，經縣府、農糧署、農改場等專家分組勘災，農業部在去年十一月二日公告花蓮縣為農產業全品項救助地區，受災農作物以二期水稻為主，其次是硬質玉米、大豆、食用玉米、蕎麥等。

玉里公所︰將盡速撥款農民

玉里鎮長龔文俊說，康芮颱風來襲時剛好在二期稻作收割前一個月，多數農民來不及搶收，玉里鎮災損總面積一千六百多公頃，光是水稻就損失一三一六公頃、約佔八成，鎮公所農業課受理六二四戶提出申請救助，八位同仁花了一個月時間，勘查六八九八筆受災土地，經呈報後獲農業部核定救助面積一六三一．四八公頃，經農糧署複查後，鎮公所公庫已經收到中央核定的四○九七萬餘元，在核定資料無誤後，將盡速將款項撥到農民帳戶。

富里救助金 公所已撥付農民

富里鄉在康芮颱風受損農田面積有一五六三．五公頃，幾乎全鄉九十八％耕地都受創，水稻損失最慘。鄉長江東成說，感謝農糧署東區分署、農改場、縣府協助，已完成共六八四○筆救助款撥款，總金額二九六五萬餘元，將改善農民過年前經濟壓力。

花蓮縣府統計，目前包括花蓮市、新城鄉、吉安鄉、豐濱鄉、秀林鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮的第一批次申請，以及富里鄉、萬榮鄉等，農糧署已核撥救助金約一億二五二五萬元；至於瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、壽豐鄉的第二批次申請，鄉鎮公所也將盡速完成抽查作業，以早日提報農業部核撥救助金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法