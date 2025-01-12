嘉縣年貨市場攤位增2成 買氣強強滾

嘉義縣年貨市集民眾不懼冷鋒過境，前來採買。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/12 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農曆春節將至，嘉義縣「年貨市集」昨、今兩天上午九點至下午四點在縣府前廣場熱鬧開賣，在嘉縣農業共同品牌「嘉義優鮮」領軍下，年貨市集規模盛大，二○七個特色攤位匯聚嘉義嚴選農特產品與伴手禮等，消費集章可抽紅包，還能參加最大獎七十吋電視摸彩，現場買氣強強滾。

今年是蛇年，縣長翁章梁昨到場發放蛇年紅包，吸引兩千位民眾排隊領紅包，隊伍繞了好幾圈，宛若金蛇陣，熱鬧滾滾。翁章梁說，年貨市集為地方產業提供舞台，也讓更多人感受嘉義的豐富資源與人情味，年貨應有盡有，自用送禮兩相宜，千萬不要錯過。

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昨開幕活動邀請人氣料理網紅「克里斯」與東石樺榮海鮮餐廳主廚許樺榮以「紅白大廚」創意料理呈現嘉義在地農特產品魅力。克里斯以泰式苦瓜鑲肉為亮點，以嘉義「不苦苦瓜」與香料和肉餡結合，呈現酸辣開胃獨特風味；許樺榮帶來厚切烏魚子和手工蝦捲，將海鮮美味發揮到極致。

烏魚子質優 價格沒太大波動

翁章梁試吃後讚不絕口，隨後開放現場民眾嚐鮮，隊伍更是大排長龍，大家對苦瓜開胃菜特有風味意猶未盡，也大讚烏魚子炒飯是人間美味，帶動現場的烏魚子攤位生意興隆。攤商說，今年烏魚子品質普遍優於往年，價格也沒有太大的波動，消費者買起來不手軟。

今年的年貨市集規模盛大，在「嘉義優鮮」品牌領軍下，二○七個特色攤位數量較往年增加兩成，匯聚嘉義嚴選農特產品、伴手禮、樂活文創、再生產物、優質商圈、青年樂活、異國美食等攤位，讓民眾能一次買齊年貨，也有書法名家揮毫免費贈春聯、財神爺親臨送紅包、福袋搶購、海鮮競標等，吸引爆滿人潮。

今還有一天採買 可集章摸彩

為帶動買氣，承辦單位縣府文化觀光局推出「集章贈好禮」活動，消費滿百元獲一個章，滿三個章就可以「金箔巧克力一把抓」，滿五個章可換五十元現金抵用券一張，八個章嚴選伴手禮一份，集滿十個章如果不換贈品，可參加好禮雙重抽，除了現場抽紅包，還能參加最大獎七十吋電視的摸彩。

嘉義縣長翁章梁（左一）走入排隊人龍，發放蛇年紅包。（記者蔡宗勳攝）

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