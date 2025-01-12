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    雲林斗六茂谷柑節登場 大果每斤70元

    斗六市公所今繼續在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節。（記者李文德攝）

    斗六市公所今繼續在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節。（記者李文德攝）

    2025/01/12 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕斗六市公所十一、十二日在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，超過數十家攤商及果農聚集展售當季柑橘。果農表示，今年受暖冬影響，小果產量略減，但大果數量因此增加，其中規格圓周廿七公分以上每台斤均價約七十元起跳，價格看俏，更是年節最佳首選。

    雲林縣茂谷種植面積三七○公頃左右，其中斗六市是重要產地之一，昨天的茂谷柑節活動多達十四家在地果農展售當季的茂谷柑。果農朱清相表示，冷氣團能「催紅」柑橘，但今年暖冬，冷氣團南下時機，恰逢茂谷柑已成長為規格圓周廿七公分以上的大果，所以此次茂谷柑小果數量略減、大果數量略增，無論大小果價格都穩定，是春節送禮的首選。

    斗六市公所表示，今年規格廿七公分以上每斤均價七十元起，廿五公分以下均價五十至六十元，價格看俏，此時正逢柑橘產季，正是購買茂谷柑時機；斗六農會總幹事張喬復表示，斗六茂谷柑上市期間正逢農曆春節，價格一向比其他產地平均高出近一成，但今年量少特別搶手，估計產地已有五成茂谷柑銷出。

    斗六市長林聖爵說，斗六茂谷柑甜度十三度起，產量估計兩千五百公噸，較去年略減一成，不過銷量不減反增，連他要規格圓周廿三至廿五公分茂谷柑，也已買不到。現在市面上可見的大果適合送禮，民眾可趁週末到膨鼠森林公園採買。

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