雲林村里橋梁整修 中央將補助

2025/01/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣U4等級（需緊急處理維護）危橋有七座，縣府管轄四湖海新橋已獲中央補助將修復，其餘六座因非屬交通部公路局所屬縣鄉道系統，尚未獲補助。立委丁學忠日前邀公路局副局長林聰利會勘，盼村里道路橋梁也能納入補助範圍；林聰利表示，今年已把村里道路橋梁納入，三年預計投入十五億元補助各地方政府改善。

U4等級危橋剩7座

縣府交通工務局長汪令堯表示，宜蘭南方澳大橋意外後，雲林縣政府二○二二年檢測共一四二八座橋梁，當時U4橋梁有十六座、U3（一年內要派修）有三二二座待修，現為U3等級剩十八座，今年初將完成維修，另三座U4等級危橋改建中。

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汪令堯表示，縣內剩四湖海新橋、台西N17、N18等七座危險橋梁未拆除重建，主要遍布於沿海地區，係因長期漲退潮乾溼交替，橋梁及橋面因鹽害破損。目前縣轄的海新橋獲中央補助一．一五億元，地方自籌兩千一百萬元將重建，其餘六座包括台西鄉三座，口湖鄉、水林鄉、麥寮鄉各一座，大多為單跨Ｔ型橋，現況水泥脫落、鋼筋裸露，有儘速改建之需，現尚未得補助。

丁學忠表示，六危橋修復總經費約一．二二億元，盼中央將村里道路橋梁也能納入補助範圍補助。

林允諾將補助一．○三億元協助改善，更指出有部分村里道路橋梁是地方公所管轄，因經費拮据無法順利改善，因此交通部今年起把村里道路橋梁納入改善範圍內，期盼三年後全國沒危險橋梁。

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