創新、科技又趣味 台南西港香實境遊戲上線

玩家持手機實地走訪西港慶安宮玩實境遊戲《守護台灣第一香》。（記者楊金城攝）

2025/01/12 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕傳承民俗文化，台南市現在有實境遊戲來推廣，結合創新、科技、趣味性，有「台灣第一香」稱譽的國定民俗西港香昨天發表首款實境遊戲《守護台灣第一香》上線，後續還有二個國定民俗、三個市定民俗共五款民俗文化實境遊戲將陸續上架。

盼吸引年輕玩家 傳承民俗文化

文化部文化資產局局長陳濟民說，實境遊戲具備實境解謎及導覽解說之互動體驗服務，引導玩家實地走訪西港慶安宮，認識西港香文史和文物，了解和傳承、保存民俗文化資產的重要性，特別推薦給年輕玩家。

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還有5款民俗文化 陸續推出

台南市副市長葉澤山、文化局代理局長林韋旭和現場鄉親迫不及待拿起手機，上線註冊後參與遊戲情境互動，挑戰怪盜團設下的字謎關卡，並揭開怪盜團成員的神秘面紗，感到新奇有趣。

2/12前登入遊戲 可獲通關小禮

玩家在遊戲中化身為「鯤鯓偵探社」社員，與怪盜團「春仔花」展開智慧對決，搶先破解謎題，守護西港香的珍貴文物。只要手機掃瞄QR code登入遊戲網頁即可開始遊玩，慶安宮在二月十二日前提供通關小禮物。

葉澤山指出，台南作為台灣的文化重鎮，市府團隊有責任將珍貴的民俗文化資產以創新且有趣的方式推廣給全國民眾。透過實境遊戲引導，希望吸引更多年輕世代參與，了解民俗文化內涵，感受民俗文化的魅力與價值，進而傳承。

台南市文資處處長林喬彬說，六款民俗文化實境遊戲和學習手冊，由文化部和市府斥資三三○萬元製作，後續將再推出國定民俗「東山吉貝耍夜祭」、國定民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨繞境」、台南市定民俗「將軍苓仔寮保濟宮冬至送火王」、「安平鎮城隍廟公普」、「府城縣城隍夜巡」等五款實境遊戲。

台南市副市長葉澤山（右二）、文化部文化資產局局長陳濟民（左一）、西港慶安宮總幹事方一峰（左二）開玩實境遊戲《守護台灣第一香》。（記者楊金城攝）

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