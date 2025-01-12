北市幼園性侵案 週五提供部分監視器畫面

2025/01/12 05:30

議員批去年底蔣萬安就允諾讓家長盡速調閱 教局︰涉及隱私權 短期無法完成馬賽克

〔記者甘孟霖／台北報導〕去年台北市信義區培諾米達幼兒園狼師性侵案震驚全國，台北市議員洪婉臻表示，去年十二月十四日邀台北市長蔣萬安與培諾米達幼兒園家長閉門溝通，蔣萬安允諾讓家長盡速看到監視器畫面，至今還沒看到，是在騙人嗎？對此，教育局表示，持續盡力協助調閱，但相關畫面因隱私權關係需要馬賽克，無法短期完成，預計週五（十七日）可以完成部分遮罩畫面，先行提供家長申請閱覽。

請繼續往下閱讀...

培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，二○二三年七月被爆性侵害廿多名女童後遭羈押，台北地檢署依性侵、猥褻六名女童，共涉犯二二四罪，重判毛男廿八年徒刑，檢方和毛男不服均上訴；高等法院開庭審理時，毛男坦承「摸」所有被害女童，但否認性侵，高院認定毛男另涉對一被害人拍攝不雅性影像，共涉二二五罪，加重改判廿八年八月。可上訴。

洪婉臻表示，可以理解相關監視器畫面需要遮蔽，溝通會當天也有家長提到不希望自家孩子的影像被他人看到，但這件事情從事件爆發之初她就一直要求，為什麼要拖到至今還沒看到，市長說話難道在騙人？

議員質疑教局不積極

她批評，教育局現在的說法一直強調遮蔽畫面要再花三百萬元，這樣等同是在被害者的傷口上撒鹽，難道三百萬是重點嗎？當天一群家長在教育局、社會局以及蔣萬安面前哭成一團，蔣萬安還說感同身受，但教育局還是如此不積極，讓她非常不能認同。

教育局說明，針對此案牽涉其他教職員是否為共犯或知情不報，家長認為有必要親自閱覽監視器影像，教育局持續盡力協助家長調閱畫面，但因部分家長不同意其子女畫面遭閱覽，有隱私權之爭議及影像去識別化技術門檻，教育局已洽詢多家廠商研議影像去識別化技術問題。

因為幼兒園監視器影像畫面之幼兒臉部較小、人像多且移動幅度大，僅能以人工方式逐格逐幀處理臉部馬賽克，需耗費大量工時與人力，無法於短期內完成。

教育局指出，如保存影像全部時間進行逐格逐幀臉部馬賽克，此前向廠商詢價為至少三百萬，工時需要二至三個月。目前預計下週五可以完成部分遮罩畫面，先行提供家長申請閱覽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法