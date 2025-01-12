綠︰無風不起浪 藍︰與民意存有落差

2025/01/12 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕公民團體在台北市串連發起罷免國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，民進黨議員除了表示尊重公民團體的自發性行動，也說「無風不起浪」，民眾並不期待國會多數黨在國會裡當家鬧事；國民黨議員認為罷免被肯定為問政優質的立委，與多數民意存有極大落差。

民進黨議員顏若芳說，尊重民眾自主發起的行動，身為最大在野黨的國民黨有義務正視人民的不滿、傾聽選民的心聲。王鴻薇「落跑議員」空降中山、北松山，當選立委後，為了炒新聞頻頻造謠，與徐巧芯有「造謠姐妹檔」的惡名，如今被公民發起罷免，「無風不起浪」，應虛心自省。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員簡舒培表示，政治人物都是被公民監督的人，公民要不要參與罷免連署，取決於當事人問政的表現，是當事人自己要面對的；民進黨議員張文潔說，公民團發起罷免案，不論有什麼結論，都是民意的展現，個人未介入。

民進黨議員何孟樺認同李彥秀在地方經營用心，但李彥秀領導的國民黨文傳會，言論側翼化嚴重，在國會配合傅崐萁等人毀憲亂政，民眾並不期待國會多數黨在國會裡當家鬧事。

國民黨議員陳炳甫說，王鴻薇問政表現在媒體綜合評鑑中獲得第三名，不明白要罷免的標準是什麼？是因仇恨值、論述不同就要罷免，還是做得不好，失去做為立委的標竿，值得討論。國民黨議員李明賢提到李彥秀爭取捷運等建設、親力親為會勘，問政成績深受基層肯定，發動罷免與多數民意有極大落差。

國民黨議員曾獻瑩則說，罷免會激化不同支持者間的惡鬥，濫用罷免不但不會成功，還會讓選民反感；國民黨議員詹為元表示，徐巧芯立場鮮明，對民進黨來說仇恨值高，但除了政治性法案，她也關心很多民生法案，罷免還是要理性地看有沒有為選民做事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法