《台北》罷免5藍委 民團串連收連署書

罷免羅智強、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯團體，昨天串連在捷運六張犁站旁收取連署書。 （記者甘孟霖攝）

2025/01/12 05:30

不滿羅智強、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、李彥秀 未來將有更多行動

〔記者甘孟霖／台北報導〕自去年立院擴權法案引發青鳥行動，去年底立院又通過《憲法訴訟法》、《選罷法》、《財劃法》等修正案，引發許多公民團體不滿，於各地發動罷免藍委行動。昨罷免羅智強「大安強強滾」、罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免賴士葆「文山退葆」、罷免徐巧芯「剷除黑芯」團體串連在捷運六張犁站旁收取連署書；日前罷免李彥秀團體「港湖除銹」也與「剷除黑芯」於捷運站收取連署書，未來並將有更多串連行動。

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李彥秀挨批惡法罪魁禍首

「港湖除銹」發言人Cindy指出，去年五月國會擴權法案時，民眾就萌生罷免念頭，當時各區就有成立群組互相討論，也交流合作；去年底三惡法通過之後，各區罷免的聲浪越來越強，越來越多人加入行列。而團體認為，李彥秀是國民黨副秘書長、文傳會主委，是立院裡擁有最高黨職的立委，對於國民黨相關決策有一定影響力，對於惡法是罪魁禍首。

羅智強被轟通敵、毀憲

「大安強強滾」發言人「一百」說，團體認為不管任何政黨，只要立委有出現通敵、毀憲惡行的行為都應罷免，比如羅智強提案修正「衛星廣播電視法」，為《中天》解套，這樣行為等同通敵，而其他藍營毀壞民主憲政的法案，羅也無役不與；羅問政表現不專業，討論有爭議時還拿著自拍棒要剪接短影音自我行銷，只會作秀。

徐巧芯被質疑不照顧選區

「剷除黑芯」志工David說，團體認為徐巧芯問政不專業，對於地方沒有選民服務，不照顧選區；此外，徐還曾在國會中睡大覺，讓很多選民非常感冒。

賴士葆挨轟當橡皮圖章

「文山退葆」發言人Iana指出，賴士葆在國會沒為民眾爭取福利，跟著國民黨當橡皮圖章，只會通過一些政治性的法案，現在還要剝奪人民的罷免權力，而且最近幾次也完全沒有討論，透過修正動議方式，推出很多影響民生的法案，身為公民無法接受這樣的立委。

王鴻薇被批言論矮化國家

「山除薇害」志工「小螺絲」表示，王鴻薇曾到中國的央視上，發表矮化自己國家的言論，也在立院隨著國民黨通過違憲亂政的法案；王個人行為還有造謠抹黑、在國會亂打人、罵髒話等。

李彥秀︰民團不瞭解立院運作

李彥秀表示，黨副秘書長或是文傳會主委都不能直接指揮立院黨團運作，顯然罷免團體對於立法院的運作完全不瞭解，只是用仇恨式口號驅動深綠民眾。

王鴻薇︰想翻轉席次 「惡罷」操作

王鴻薇說，罷免行動看起來就是民進黨輸不起，想要翻轉立院席次的「惡罷」操作，只要席次取得優勢，就能罷免立法院長韓國瑜，讓民進黨立院黨團總召柯建銘取而代之。

記者致電徐巧芯未能接通；羅智強、賴士葆對於罷免議題，均不予回應。

北市立委罷免案門檻

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