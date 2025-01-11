高山雪紛飛 今明冷吱吱下探10度

遊客堆出的「冰人」排成一排。（臺灣追雪團團長江文正提供）

2025/01/11 05:30

〔記者吳亮儀、陳鳳麗、劉濱銓、張軒哲、黃明堂／綜合報導〕入冬以來最強冷氣團還要持續冷兩天！中央氣象署預報，今、明兩天仍受這波強烈大陸冷氣團影響，部分地區恐持續僅有十度或以下低溫；下週三（十五日）另一波大陸冷氣團南下加上南風雲系北移影響，又會轉為有雨濕冷的天氣。

銀色世界 遊客賞美景

昨天高山氣溫多降到零度以下，合歡山凌晨起下冰霰，武嶺、松雪樓一帶舖上冰霜；玉山則因水氣充足，昨日上午七時降雪，主峰石碑冰封全白了頭，連海拔三四○二公尺的排雲山莊也下雪；台七甲線台中與宜蘭交界處「思源埡口」則有霧淞美景，不少用路人臨停欣賞冬季銀色世界；南橫嘉明湖山屋、向陽山屋昨天一早也大雪紛飛，積雪超過兩公分，相當美麗。

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氣象署預報員張竣堯表示，今天天氣濕冷，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，明天才轉乾，且週日晚到下週一清晨受輻射冷卻效應影響，若條件適合，竹苗地區恐僅有八度左右低溫，下週一白天才會逐漸回溫。

下週三迎另一波冷氣團

「乾冷天氣會從週日持續到下週二，各地都是晴到多雲。」張竣堯說，下週三的冷空氣屬於大陸冷氣團等級，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週四、五仍受下一波大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚冷；不過天氣會轉乾，僅剩下東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。

玉山下雪山區冰封，主峰頂石碑全都結凍白了頭。（山友陳太陽提供）

玉山因低溫與水氣出現降雪，位在玉山北峰的玉山氣象站，地面、植被出現厚厚霜雪，景致「凍」人。（中央氣象署提供）

玉山下雪山區冰封，主峰前的步道全結冰，山友要有雪地裝備與經驗才能登頂。（山友陳太陽提供）

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