為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高山雪紛飛 今明冷吱吱下探10度

    遊客堆出的「冰人」排成一排。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    遊客堆出的「冰人」排成一排。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    2025/01/11 05:30

    〔記者吳亮儀、陳鳳麗、劉濱銓、張軒哲、黃明堂／綜合報導〕入冬以來最強冷氣團還要持續冷兩天！中央氣象署預報，今、明兩天仍受這波強烈大陸冷氣團影響，部分地區恐持續僅有十度或以下低溫；下週三（十五日）另一波大陸冷氣團南下加上南風雲系北移影響，又會轉為有雨濕冷的天氣。

    銀色世界 遊客賞美景

    昨天高山氣溫多降到零度以下，合歡山凌晨起下冰霰，武嶺、松雪樓一帶舖上冰霜；玉山則因水氣充足，昨日上午七時降雪，主峰石碑冰封全白了頭，連海拔三四○二公尺的排雲山莊也下雪；台七甲線台中與宜蘭交界處「思源埡口」則有霧淞美景，不少用路人臨停欣賞冬季銀色世界；南橫嘉明湖山屋、向陽山屋昨天一早也大雪紛飛，積雪超過兩公分，相當美麗。

    氣象署預報員張竣堯表示，今天天氣濕冷，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，明天才轉乾，且週日晚到下週一清晨受輻射冷卻效應影響，若條件適合，竹苗地區恐僅有八度左右低溫，下週一白天才會逐漸回溫。

    下週三迎另一波冷氣團

    「乾冷天氣會從週日持續到下週二，各地都是晴到多雲。」張竣堯說，下週三的冷空氣屬於大陸冷氣團等級，北部及東北部地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    下週四、五仍受下一波大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚冷；不過天氣會轉乾，僅剩下東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。

    玉山下雪山區冰封，主峰頂石碑全都結凍白了頭。（山友陳太陽提供）

    玉山下雪山區冰封，主峰頂石碑全都結凍白了頭。（山友陳太陽提供）

    玉山因低溫與水氣出現降雪，位在玉山北峰的玉山氣象站，地面、植被出現厚厚霜雪，景致「凍」人。（中央氣象署提供）

    玉山因低溫與水氣出現降雪，位在玉山北峰的玉山氣象站，地面、植被出現厚厚霜雪，景致「凍」人。（中央氣象署提供）

    玉山下雪山區冰封，主峰前的步道全結冰，山友要有雪地裝備與經驗才能登頂。（山友陳太陽提供）

    玉山下雪山區冰封，主峰前的步道全結冰，山友要有雪地裝備與經驗才能登頂。（山友陳太陽提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播