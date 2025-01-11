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    土壤博士黃瑞彰 改良土壤助農豐收

    農民施用改良資材提高土壤肥力。（黃瑞彰提供）

    農民施用改良資材提高土壤肥力。（黃瑞彰提供）

    2025/01/11 05:30

    記者黃淑莉／專訪

    台南區農業改良場斗南分場長黃瑞彰是「土壤博士」，廿多年每年經手數千筆土壤檢測，透過土壤改良協助農民克服病蟲害、提升產量及品質，更有農友視他為救星、偶像。因為檢測土壤需要，黃也愛上拍照，利用空閒模索技術、取景角度，意外斜槓出攝影專長，去年舉辦個人攝影展，許多農民從各地來捧場看展，可見黃瑞彰受歡迎程度。

    檢測土壤愛上拍照 斜槓辦個人攝影展

    黃瑞彰中興大學植物系（現為生命科學系）畢業後進入公職，二○○一年進入台南區農改場土壤肥料研究室工作，發現土壤是農業的基礎，「有健康的土壤，才有健康的食物」，又到中興大學土壤環境科學系博士班加強專業，投入土壤檢測廿多年。

    台南有機洋香瓜栽培者黃永吉碩士畢業，原本在化工廠當主管，多年前聽過黃瑞彰講課，有天突然轉念要種有機洋香瓜，辭去工作，經過台南農改場及黃瑞彰輔導，黃永吉種出的有機洋香瓜甜度甚至高達廿度。

    嘉義縣農民吳忠恩種洋桔梗十多年，幾年前找黃瑞彰求助轉種洋香瓜，從土壤檢測到改善土壤肥力，按步就班用心管理，隔年良率達九成，品質達縣府極光等級，一顆九百多元，種小果番茄也連兩年獲得全國第三名肯定。

    務農一切從土做起 少用化肥最開心

    黃瑞璋彰對農民的問題總是用心解答、協助，看到農民作物越種越好，因為土壤健康，減少用化學肥料、農藥，他就覺得開心、滿足。最令農民感心是，黃老師除幫忙檢測土壤、幫忙治療，還會找適合種苗，甚至自掏腰包購買農民生產的農產品，幫忙推廣及找銷售通路。

    黃瑞彰說，作物有問題超過八成原因是土壤，所以他常語重心長跟農民說，務農一切從土（台語讀音頭）做起，台南區農改場有土壤檢測服務，不僅免費還提供檢驗報告，建議農民多加利用。

    土壤博士」黃瑞彰喜愛攝影，特別喜歡拍蓮花，他的作品沒有經過修圖。（記者黃淑莉攝）

    土壤博士」黃瑞彰喜愛攝影，特別喜歡拍蓮花，他的作品沒有經過修圖。（記者黃淑莉攝）

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