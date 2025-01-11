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    南瀛農特產伴手禮展售 創百萬業績

    新營民治市政中心南瀛堂舉辦南瀛新春農特產伴手禮展售會，人潮滿滿。（記者楊金城攝）

    新營民治市政中心南瀛堂舉辦南瀛新春農特產伴手禮展售會，人潮滿滿。（記者楊金城攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者楊金城／新營報導〕農曆春節快到了，新營民治市政中心南瀛堂「蛇咪農厚禮」南瀛新春農特產伴手禮展售會昨登場，行銷台南特色農漁產、伴手禮，幫農友賺年終獎金，吸引上千人次採買，推估創造百萬業績。

    農業局邀南縣區漁會、南市區漁會、農會、在地農友、手作品牌，推出澎湃的海產加工品、時令蔬果、農特產加工品、年節伴手禮，還有充滿年味的蘭花等盆景，帶動買氣熱絡。

    農業局並分三時段發送購物金五十元，也有幼兒園小朋友到場體驗採買年貨，另有農食料理教室，教導民眾如何運用現場販售的農漁特產烹調年菜。

    市長黃偉哲一早到場拉抬買氣，也試吃選購農特產品，頻頻稱讚；他表示，台南擁有豐富的石斑、台灣鯛、虱目魚、蚵、文蛤、白蝦等農漁產品，年節伴手禮如烏魚子、蜜棗、小番茄、洋香瓜、菱角麵、黑豆醬油、胡麻油、果乾等應有盡有，各家農漁會、青農、文創業者推出年節優惠，讓大家在年前一次購足，展售會後也有各自的促銷。

    農業局代理局長陳仲杰說，南縣區漁會推出十片巨無霸虱目魚肚組，只要一千元，限量卅組很快秒殺，帶動買氣，並有寫春聯活動，消費滿額可獲贈春聯。展售會現場有七十攤，把產品知名度行銷出去。

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