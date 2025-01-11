寒流助攻 楠西梅嶺梅花一夕爆開

梅嶺梅花爆開。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/11 05:30

中海拔大湖桶沿伍龍步道而上 至高海拔出水仔 枝頭一片雪白

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕在強烈冷氣團的助攻下，賞梅聖地楠西梅嶺風景區高海拔處的梅花，一夕之間大爆發，各品種梅花爭相綻放盛開，現在正是上山賞梅好時機，觀光旅遊局並推薦品嚐當地梅子雞等美味，感受梅嶺的獨特魅力。

請繼續往下閱讀...

梅嶺風景區發展協會理事長許鴻文表示，從中海拔的「大湖桶」、「二層坪」，再由伍龍步道而上，直到地勢較高的「出水仔」，沿途梅花盛開，枝頭一片雪白，像是山間下了雪，美不勝收。

登高賞壯麗雲海 遠眺曾文水庫

許鴻文指出，數量最多的梅樹是「石塔」品種，在高海拔處接力開花，整體綻放率達七成，地勢較低的旅遊資訊站附近，目前也能見到白梅蹤影，若冷鋒持續，可望急起直追。

位於中海拔的福來老梅園，是大湖桶一帶最具規模的梅樹專業栽培區，面積近五公頃，楠西商圈常務監事陳居峰說，當地的萬傳、青心、阿榜等品種在元旦後已綻放，石塔也陸續爆發中，整體開花率超過六成。

陳居峰指出，部分梅樹受到去年接連颱風影響，園區內同品種未同步開花，但枝條上已含苞待放，花期拉長，若不下雨，有機會延續到農曆年假。

秘境日日林間胭脂梅 開放參觀

梅嶺以登山步道聞名，在伍龍步道高海拔處賞梅，若氣候條件配合，還可以看到壯麗的雲海，也能遠眺曾文水庫的湖光山色，沿途梅園以「日日林間」最知名。

日日林間胭脂梅與石塔開花率超過五成，梅農夫婦林政宏與林靜淑用心整理園區內的工作小徑，再配合造景，打造遊賞步道，兩人不藏私，開放參觀，成為熱門秘境。

嚐梅子雞、買梅製品 還可泡溫泉

觀旅局建議，把握賞花的最佳時候上山健行賞梅，品嚐著名的梅子雞、薑黃雞等在地料理，採買梅子製品等伴手禮，還可順遊曾文水庫、龜丹溫泉，讓行程更豐富；另外，公運處將與玉井警分局配合，依上山車潮評估啟動接駁計畫。

伍龍步道高海拔處賞梅，還可遠眺曾文水庫湖光山色。（記者吳俊鋒攝）

梅嶺梅花爆開，枝頭一片雪白。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法