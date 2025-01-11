海大教授助藻類產業 獲國家新創獎

2025/01/11 05:30

〔記者黃子暘／基隆報導〕藻多醣可開發成多種產品，但目前商業化萃取方式易破壞生物活性，製程也會產生廢水，造成環境污染，國立台灣海洋大學食品科學系特聘教授吳彰哲率領團隊鑽研，以「高值化機能性藻多醣素材之開發與應用」技術，使用酵素水解的綠色製程來量產藻多醣，並建立生理活性評估平台、克服污染問題，獲得第廿一屆「國家新創獎」農業與食品科技類「學研新創獎」。

吳彰哲指出，台灣四面環海，適合發展大型海藻養殖，藻類除可運用於經濟，也能發展海洋碳匯；藻體在生長過程會吸收大量二氧化碳，藻類可以食用，在萃取出功能性物質後，藻渣也可做為飼料、肥料，達到「全藻利用」的永續循環經濟理念。

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海大表示，吳彰哲團隊多年來專注於藻類活性物質的應用開發；藻多醣具有抗氧化、抗發炎、抗病毒、抗癌、抗肥胖及免疫調節等多項功效，其益生質的功能可創造適合益生菌的生長環境、改善腸道菌相，調節自身免疫力，在氣喘、異位性皮膚炎等過敏疾病方面已證實有效。

海大指出，藻多醣可開發成多種產品，國內相關產品已具相當的經濟規模，但目前商業化萃取經常使用傳統的「酸鹼水解萃取法」，除易破壞生物活性，製程也會產生廢水；吳彰哲團隊開發的酵素水解法能較完整保存海藻的生物活性成分，純化、量產出不同分子量大小藻類多醣，並顯著提升其中具功能性的硫酸基含量，也克服污染問題，將對環境造成的負面衝擊降到最低。

海大說，吳彰哲團隊還針對抗氧化、免疫調節、調整血糖、抗病毒及抗癌等功效性建立藻多醣的評估平台，能夠增加藻類原料的附加價值。

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