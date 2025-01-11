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    首頁　>　生活

    「饗饗」疑似食物中毒案增至58個案 啟動流行病學調查

    2025/01/11 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕知名吃到飽餐廳「饗饗」微風信義店疑似食物中毒案，台北市衛生局昨表示，截至下午三點累計通報五十八人，此次新增兩個案為外縣市通報個案。另外，法務局表示，昨邀負責營運的饗賓公司到市府說明消費者後續相關權益問題，針對市府勒令「饗饗」微風信義店停業期間，原先訂位已向消費者收取五百元定金，饗賓公司承諾加倍返還。

    已訂位者可退兩倍定金或改期

    衛生局表示，經統計五十八名個案用餐時間，於一月五日用餐共計四十四人，一月六日為十四人，該局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。衛福部疾管署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次，以簡訊或電子郵件寄送調查問卷連結給用餐民眾，民眾接獲通知請儘速填寫，並協助轉知同行親友填寫，以利後續流行病學分析。

    法務局長連堂凱說，經過市府與饗賓公司溝通，業者表示一月八日至十日訂位六二○組、二四四三人，十一日至廿四日已訂位一七八八組、一萬四五五人，針對停業期間無法用餐的消費者，將優先提供改期或改至其他分店，或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐；如消費者選擇取消訂位，將依民法第二四九條規定返還兩倍定金，或研議提供餐券方案供消費者選擇，公司將內部討論後於下週一回覆市府。

    連堂凱說，未來「饗饗」恢復營業後，已訂位的消費者如有疑慮想取消訂位，饗賓公司也承諾願意全數返還定金（包含同集團或其他分店已訂位的消費者），或協助轉至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐。

    賠償方案 待判定釐清因果

    主任消保官楊麗萍說，饗賓公司代表說明，針對一月五日用餐消費者已全數關懷完成，昨已提供慰問方案；賠償方案則待衛生單位就本事件造成因果進行判定及釐清，饗賓公司也會向保險公司確認相關保險理賠程序；至於是否先行支付醫療費用及退餐費，饗賓公司將研議後一併於下週一回覆市府。

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