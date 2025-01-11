為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北年貨大街今起禁菸 最高罰1萬

    2025/01/11 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北年貨大街一九九六年創始於迪化街，今年邁入第卅年，但過去因常有癮君子在周邊吸菸，被批評「菸味比年味先到」，台北市今年首次提出禁菸措施，今起至廿七日全面禁菸，成全國首個無菸年貨大街，提供民眾乾淨舒適的逛街環境，違規者可罰兩千至一萬元。

    全國首創 今起至27日辦理

    商業處指出，台北年貨大街是全國第一個無菸年貨大街，而首個辦理這類「期間限定」禁菸的商圈，則是二○一四年的寧夏夜市，自當年十一月一日起，寧夏夜市（平陽街至民生西路間之寧夏路路段）每日十八時至廿四時為全面禁止吸菸場所。

    寧夏夜市 「期間限定」禁菸

    年貨大街禁菸措施範圍為年貨大街允許設攤範圍，包含迪化街（南京西路至歸綏街段）道路、騎樓及人行道；民生西路（延平北路至環河北路段）騎樓及人行道；歸綏街（延平北路至環河北路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸二．五公尺內範圍）；永樂廣場（含永樂市場與永樂廣場間騎樓）。

    市府5局處 將聯合稽查取締

    衛生局表示，現場已設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、巡守隊舉牌，另平日發送五千封、假日發送一．五萬封簡訊擴大宣導。台北迪化商圈發展促進會也會於現場協助進行勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局等五個局處，共同執行違規吸菸稽查取締，違者可處兩千元至一萬元罰鍰。

    衛生局健康管理科長林雪蘭說，商圈本不屬於禁菸範圍，但如商圈評估有禁菸需求，攤販願意做禁菸規劃配合禁菸公告，再經過當地各產權所有人意見都整合同意後，並提出相關自主管理計畫，有相應人力能夠自主管理，這些部分都有共識後，衛生局才會來會勘、劃設禁菸區。

    衛生局補充，結合公、私部門逐步擴大推廣戶外無菸環境，截至今年一月已累積公告逾四七○○個戶外禁菸場所，提升吸菸者的不便利性促使戒菸，進而降低吸菸人口數，也維護民眾不吸二手菸的權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播