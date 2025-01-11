台北年貨大街今起禁菸 最高罰1萬

2025/01/11 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北年貨大街一九九六年創始於迪化街，今年邁入第卅年，但過去因常有癮君子在周邊吸菸，被批評「菸味比年味先到」，台北市今年首次提出禁菸措施，今起至廿七日全面禁菸，成全國首個無菸年貨大街，提供民眾乾淨舒適的逛街環境，違規者可罰兩千至一萬元。

全國首創 今起至27日辦理

商業處指出，台北年貨大街是全國第一個無菸年貨大街，而首個辦理這類「期間限定」禁菸的商圈，則是二○一四年的寧夏夜市，自當年十一月一日起，寧夏夜市（平陽街至民生西路間之寧夏路路段）每日十八時至廿四時為全面禁止吸菸場所。

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寧夏夜市 「期間限定」禁菸

年貨大街禁菸措施範圍為年貨大街允許設攤範圍，包含迪化街（南京西路至歸綏街段）道路、騎樓及人行道；民生西路（延平北路至環河北路段）騎樓及人行道；歸綏街（延平北路至環河北路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸二．五公尺內範圍）；永樂廣場（含永樂市場與永樂廣場間騎樓）。

市府5局處 將聯合稽查取締

衛生局表示，現場已設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、巡守隊舉牌，另平日發送五千封、假日發送一．五萬封簡訊擴大宣導。台北迪化商圈發展促進會也會於現場協助進行勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局等五個局處，共同執行違規吸菸稽查取締，違者可處兩千元至一萬元罰鍰。

衛生局健康管理科長林雪蘭說，商圈本不屬於禁菸範圍，但如商圈評估有禁菸需求，攤販願意做禁菸規劃配合禁菸公告，再經過當地各產權所有人意見都整合同意後，並提出相關自主管理計畫，有相應人力能夠自主管理，這些部分都有共識後，衛生局才會來會勘、劃設禁菸區。

衛生局補充，結合公、私部門逐步擴大推廣戶外無菸環境，截至今年一月已累積公告逾四七○○個戶外禁菸場所，提升吸菸者的不便利性促使戒菸，進而降低吸菸人口數，也維護民眾不吸二手菸的權益。

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