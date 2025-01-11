竹市馬偕兒童醫院 劃設空品維護區

新竹市馬偕兒童醫院劃設空氣品質維護區，管制進出及周邊車輛。（記者洪美秀攝）

2025/01/11 05:30

管制柴油車、燃油機車 排煙未經檢驗合格 最重罰6萬元

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府劃設空氣品質維護區，管制行經車輛必須取得排煙（氣）檢驗合格，其中一月起劃設「新竹市馬偕兒童醫院」為空氣品質維護區，是全國首處兒童醫院空維區，管制對象包括出廠滿三年以上的柴油大客貨車及小貨車，以及出廠滿五年以上的燃油機車。除維護空氣品質狀況，也保護進出的人員健康。

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設置車牌辨識系統 全天監測

環保局表示，今年一月起設置空氣品質維護區，進一步保障醫院及周邊學校環境與健康。另新竹轉運站空維區也同步擴大管制範圍及對象。竹市目前已劃設新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區、馬偕兒童醫院等四處空維區，透過智慧治理，在管制範圍設置「車牌辨識系統」全天監測，要求進出柴油車或燃油機車應符合管制措施，未符合將依法開罰。

保護進出人員健康 全市共4處

其中，新竹市馬偕兒童醫院與新竹轉運站兩處空維區，管制對象皆為出廠滿三年以上柴油大客貨車及小貨車、出廠滿五年以上燃油機車，都須完成年度檢驗合格。違者將依空氣污染防制法，處車輛使用人或所有人五百元以上六萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者得按次處罰至改善為止。

環保局說明，馬偕兒童醫院空維區今年一月劃設，管制範圍為建功路與建功二路路口至建功二路與公道五路二段路口、建功二路廿巷、建功二路四十二巷，管制總面積約九萬以上平方公尺。

新竹轉運站 擴大管制範圍、對象

環保局指出，新竹轉運站空維區在三年前劃設，管制對象為出廠滿五年以上柴油大客貨車及小貨車，管制範圍為新竹轉運站營運範圍，不包含外圍道路（東南街至東南街一巷至南大路二一八巷），管制面積約五七九七平方公尺。今年一月擴大管制對象與範圍，新增納管出廠滿三年以上柴油大客貨車及小貨車、出廠滿五年以上燃油機車，管制範圍增加東南街一巷路口至東南街一巷與公竹路路口、南大路九巷、南大路二一八巷，空維區管制總面積約四萬五八三八平方公尺。

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