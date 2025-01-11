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    苗縣義賣助弱 187藝術家捐333作品

    苗栗縣文化觀光局舉辦「施情畫義．千動愛心」美術特展開展，展出的義賣創作內容豐富多元。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣文化觀光局舉辦「施情畫義．千動愛心」美術特展開展，展出的義賣創作內容豐富多元。（記者張勳騰攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「施情畫義．千動愛心」美術特展暨愛心活動，昨天起至三月二日開展，有一百八十七位藝術家，提供三百三十三件創作，民眾可向縣內七家社福機構捐款二千元獻愛心，就能收藏藝術家創作，盼藉由藝術與義賣結合，集結社會大眾慈善資源的挹注，回饋照顧弱勢團體。

    這項愛心公益活動已邁入第十年，邀請在地藝術家，以無償提供創作，藉由作品創作的力量來分享溫暖與善念，今年的義賣作品，有陶藝、書畫、水彩、油畫及複合媒材等，作品豐富多元；還有一幅中油員工王佳彬的油畫創作「白雪皚皚」，另以五千元起跳競標。

    民眾可以捐兩千元給苗栗縣私立幼安教養院、私立聖家啟智中心、私立華嚴啟能中心、私立廣愛教養院、私立明德教養院、創世清寒植物人安養院、私立新苗教養院等機構獻愛心，就可收藏藝術家創作一件。

    縣長鍾東錦昨主持開展儀式中指出，感謝社會各界有錢出錢、有力出力踴躍捐輸愛心，做愛心永無止境。

    文觀局指出，即日起到二月十日可以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款，捐款之民眾，可於三月四日至七日憑收據至展演科領取藝術品。相關訊息請上（http://www.mlc.gov.tw/藝文資訊/展覽訊息）。

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