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    食藥署：生理食鹽水 春節後都不會缺貨

    永豐生理食鹽水。（資料照）

    永豐生理食鹽水。（資料照）

    2025/01/11 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕市占率超過七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司新莊工廠」，因多項缺失去年被勒令停工，造成生理食鹽水一度短缺，衛福部隨後啟動增產及專案進口應急，一度恢復平穩，但隨著春節將至，部分醫院再傳庫存告急。對此食藥署回應，到農曆春節後都不會缺貨，也呼籲醫療院所勿囤貨。

    醫院再傳庫存告急

    衛福部次長林靜儀指出，永豐及其他藥廠持續供應，目前專案進口的五○○西西生理食鹽水仍有數十萬袋庫存，由於裝生理食鹽水的「軟袋」國外也搶得很兇，部分藥廠受到影響，但整體輸液庫存量到春節後都沒問題。

    永豐曾停工 其他業者增產量

    食藥署副署長王德原補充，經精算後，國內生理食鹽水供應至二月底無虞。去年因永豐停工，國內七家輸液業者已將產量提高近一倍，永豐復工後將逐步回歸市場機制。

    王德原說，去年十一月起已核准永豐可生產生理食鹽水（軟袋），永豐也在十二月恢復製造，不過目前二十項違規中僅有三項恢復。

    王德原強調，春節期間醫院備藥需求增加，儘管國內廠商已提升產量，但因生產與運送排程影響，部分供貨可能延遲，若接獲醫療機構通報短缺，將立即協調供應。

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