護理師偷拍病患 下場被記過

雙和醫院偷拍護理師懲處有結論，仍需面對衛生局觸法調查。（記者翁聿煌攝）

2025/01/11 05:30

雙和醫院決定懲處 本人事前已申請離職

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部雙和醫院葉姓男護理師趁工作時偷拍病患血尿、滿床血跡等照片，並上傳社群平台嘲諷，涉侵害患者隱私，雙和醫院昨天召開人事評議委員會，決定懲處方式，據了解，可能記過處分。不過，葉男已申請離職，將由新北市衛生局調查是否違反醫療法規，若涉刑事「妨害秘密罪」，將移送法辦。

雙和醫院表示，已依據事證決定葉姓護理師的懲處方式，依照院內獎懲辦法規定，結果將先通知當事人再公告，當事人已於一月初申請離職，但仍得面對新北市衛生局調查，有無違反醫療法或護理人員法等規定，一旦涉及刑事「妨害秘密罪」，將移送司法機關偵辦。

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仍得面對新北衛生局調查

衛生局說明，依據醫療法第七十二條規定，「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」，違者可處五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰；觸犯刑事法律者，並移送司法機關辦理。

法務人士指出，葉姓護理師涉及刑法第三一五之一條，「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，可處三年以下有期徒刑、拘役或卅萬元以下罰金。

據了解，葉姓護理師在事發之前已經向醫院表達辭職意願，院方尚未核辦，八日就爆發偷拍案，院方念其初犯且有悔意，未達洩漏病患身分程度，可能採記過處分，並同意他辦理離職。

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