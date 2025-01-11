麻疹增3例 疾管署：疫情未擴大

ACIP召集人李秉穎表示，台灣兒童麻疹疫苗接種率超過97%，這是少數國家能達到的數字，也因此讓台灣擁有較高的群體免疫力，不易出現大規模疫情。 （記者邱芷柔攝）

2025/01/11 05:30

〔記者邱芷柔、溫于德／台北報導〕國內爆發近年最大麻疹疫情，引發民眾搶打自費MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗。疾管署昨公布新增三例確診，皆為中部醫院群聚案接觸者，署長莊人祥強調，疫情未擴大，民眾無須恐慌，疾管署已挪出少量公費疫苗支援自費市場，但僅「二類人」建議接種，一般民眾沒必要搶打。

莊人祥說明，此次群聚事件主要是指標個案自去年十二月一日發燒住院，五日才開始出疹，期間在醫院不同病房接觸到醫護、病人及陪病者，導致急診與病房感染，確診者多已接種疫苗，病毒量低且傳播力弱。此群聚事件至今確診十九例，侷限在原醫院接觸者，疫情未擴散。

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疾管署建議的二類自費接種麻疹疫苗對象，分別是一九八一年以後出生的「麻疹抗體檢驗陰性，且十五年內未接種過MMR疫苗的醫護人員」、及「計劃前往麻疹流行區且經醫師評估後需接種者」。

逮北榮大流行造謠者 10萬元交保

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，麻疹初期症狀與感冒相似，高燒、鼻炎、結膜炎和咳嗽，與其他出疹疾病的差異在於，患者的口腔內會出現柯氏斑點，並在發燒三至四天後才出現紅疹，且疹子通常會呈現融合的趨勢，不過麻疹傳染力雖強，但多數可以自行痊癒。

此外，士林地檢署前天依最高檢察署指示，就網路謠傳「北榮麻疹大流行，門診N95口罩全戴上」一事，成立專案小組，昨日帶回發文者五十七歲許姓男子，經重大刑案專組主任檢察官羅韋淵複訊後，認許男違反傳染病防治法，諭令十萬元交保候傳。

檢警透過發文者在「Threads」的網路IP，鎖定從事醫療工作的許男涉有重嫌，昨日通知許男到案說明；據悉，許男接受偵訊時表達，他只是想提醒民眾防疫觀念。

由於麻疹疫情升溫，民眾近日前往醫療機構，建議佩戴口罩。（資料照）

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