教保員變格鬥選手 南市幼園再爆虐童

多名受害家長由南市議員林燕祝陪同召開記者會，爆料歸仁某私立幼兒園小朋友集體被虐待。 （記者蔡文居攝）

2025/01/11 05:30

搥打、巴頭、踹身體

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕恐怖教保員像格鬥選手！台南市歸仁區一家私立幼兒園昨被爆幼兒集體受虐，全班廿六人，竟有十八人遭同一名教保員不當管教、虐待，小朋友只是安靜圍坐在地板上，竟被搥打、巴頭、踹身體、罰跪，造成幼童心靈嚴重受創，出現焦慮、哭鬧，晚上還會做惡夢。南市教育局表示，已行文對行為人停職處分，也依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查。

幼兒園說，涉案教保員任職約十年，過往一切正常，沒想到會如此對待小朋友，已立刻停職；園方坦承監督不周，將全力配合調查，絕不隱匿、包庇，並逐一到受害小朋友的家庭拜訪、道歉尋求諒解。

請繼續往下閱讀...

家長報案調影帶 竟硬碟毀損

受害家長昨在南市議員林燕祝陪同下召開記者會，指控這家幼兒園虐童，去年十二月的監視錄影帶顯示，教保員好像格鬥選手，對小朋友巴頭、搥打還腳踹，幼童倒地教保員還繼續打，家長們氣得到派出所報案，歸仁警分局去調帶子卻發現硬碟毀損，已報請檢方偵辦。

園方說，未來會加強課堂巡查，且定期檢視監視器畫面。受虐的十八幼童中，昨天僅三名未上課；歸仁分局已完成五位家長筆錄，調閱園方去年十二月到本週一的監視影像，發現小班的教保員涉不當管教行為，幼幼班監視器則因硬碟故障，查扣後送修，正釐清涉案人數。

南市教育局副局長楊智雄表示，已著手調查，廿日公布懲處；只要重大違法，一定裁處最高六十萬元，施虐教保員終身不得聘任，幼兒園廢照或停招或減招，並公布名字；另外監視器影像硬碟如有人惡意毀損將依法究辦。

長提供小朋友因受不當管教，心靈嚴重受創，在家焦慮不安，一直哭鬧。（記者蔡文居翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法