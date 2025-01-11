生機衰弱 龍年效應也破功

龍年效應不再，我國去年出生數人數創歷史新低，圖為今年元旦寶寶。（資料照）

2025/01/11 05:30

前年人口正成長 去年倒退嚕再現負成長！

〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨公布二○二四年人口統計數據，去年全年僅十三萬四八五六名新生兒出生，較二○二三年減少七一五人，顯示龍年效應不再，出生數創歷史新低；另外，去年總人口數為二三四○萬二○○人，較二○二三年減少兩萬二二二人，這也是繼二○二三年人口轉為正成長後，再度出現負成長。

內政部戶政司公布二○二四年十二月戶口統計資料，全年人口數為二三四○萬二○○人，與二○二三年比較減少兩萬二二二人，平均每天減少五五．二五人。

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台灣自二○一五年起，新生兒人數逐年降低，二○一五年廿一萬三五九八人、二○一六年廿萬八四四○人、二○一七年十九萬三八四四人、二○一八年十八萬一六○一人、二○一九年十七萬七七六七人、二○二○年十六萬五二四九人、二○二一年十五萬三八二○人，二○二二年十三萬八九八六人、二○二三年十三萬五五七一人。

二○二四年全年新生兒數十三萬四八五六人，折合年粗出生率為千分之五．七六，相較二○二三年全年新生兒數十三萬五五七一人，折合年粗出生率為千分之五．八一，再減少七一五人，再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低，龍年效應失靈。

在死亡數部分，去年全年死亡數為廿萬二一○七人，折合年粗死亡率為千分之八．六三，相較於二○二三年全年死亡數為廿萬五三六八人，減少三二六一人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣二○二四年人口自然增加為負六萬七二五一人，若以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，二○二四年為四萬七○二九人；將自然增加與社會增加相加之後，總人口減少二萬二二二人。

國人對龍年、虎年追求淡薄

對於龍年效應不再，台北教育大學社會與區域發展學系教授張榮富受訪認為，這可能是台灣人對於龍年、虎年追求逐漸淡薄的前兆，現代婦女追求工作表現，更多人對於生育的想像，不再只是想生個龍子、龍女，自己的職涯規劃已經比生育時程來得更重要。

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