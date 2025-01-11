異物入侵、告警 納鐵路邊坡管理

交通部鐵道局訂定「鐵路邊坡維護與管理規範」。（鐵道局提供）

2025/01/11 05:30

屬天然災害 鐵道局要求台鐵、高鐵盡快改善 非馬上開罰

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部去年十二月十八日訂頒「鐵路邊坡維護與管理規範」，將「維護管理關注範圍」、「異物入侵」、「告警」及「安全管理」等事項納入規範，做為鐵路機構進行邊坡維護與管理作業的依循。鐵道局局長呂欣喜表示，邊坡滑落是天然災害，處理原則是強力要求台鐵公司和高鐵公司盡快改善，而不是馬上開罰。

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鐵道局昨天說明，近年全球氣候變遷導致瞬間降雨量異常，極端氣候條件觸發，以致鐵路邊坡災害發生頻率增加，因此鐵道局制定「鐵路邊坡維護與管理規範」，整合既有鐵路邊坡維護與管理作業、邊坡各項養護工作，規範應辦理檢查或檢測的方式、檢查項目、注意事項，以及邊坡分級與安全管理處理方式等，做為鐵路機構施行邊坡維護與管理作業依循。

路權外影響邊坡穩定因素納管

鐵道局土木建築組組長謝炎廷說明，鐵路邊坡的特性在於大部分邊坡不易接近，以往邊坡管理僅關注路權範圍內，但是近期發生的鐵路邊坡崩塌事件例如二○二○年台鐵猴硐邊坡，及二○二一年高鐵苗栗通霄段邊坡滑動，都顯示路權以外的水因素和土地利用變化，也是影響邊坡穩定的重要因素。

因此，新制定的規範引入「維護管理關注範圍」，將路權外影響邊坡穩定因素納入管理，透過觀測方式追蹤，確保邊坡安全。

目視無法及時煞停 需偵測預告

謝炎廷也指出，邊坡崩塌、落石等異物入侵軌道也是影響行車安全的因素。鑑於列車於軌道上依循號誌指示高速行駛，當目視異物入侵軌道時列車可能無法及時煞停，新規範將「異物入侵」及「告警」納入管理，鐵路機構得視需要設置防範異物入侵偵測告警系統，當有異物入侵時，系統能即時偵測並發布警報，透過號誌或系統訊號方式告知列車煞停，確保行車安全。

新規範內容包含「總則」、「邊坡單元與維護管理關注範圍」、「維護管理關注範圍觀測」、「邊坡單元檢查」、「邊坡單元檢測」、「邊坡穩定與行車安全監測」、「邊坡維護管理分級」及「安全管理」等八章，經交通部在去年召開十一次複審會議審查通過。

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