水上資收貯存場 大門打造陶藝牆

公共藝術「未來之林」陶藝牆，由柳林國小師生創作。（記者林宜樟攝）

2025/01/11 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉公所為改善清潔隊員回收物分類作業空間，投入三千六百萬元經費新建「資源回收貯存場」昨天啟用，共有十六處貯存區可堆放資源回收物，每月回收物販售金額約十五至十八萬元，貯存場大門由柳林國小師生與社區民眾等人共同創作公共藝術陶藝牆，打造永續及藝術兼具的環保場域。

水上鄉長林緗亭、環境部資源循環署副署長許智倫、嘉縣環保局長張輝川等人昨出席啟用儀式。林緗亭說，新建資收場由環境部補助經費，加上公所自籌款，共投入三千六百萬元，具有結合分類、回收及貯存等多功能用途，提升清潔隊員工作環境與效率，即將搭設太陽能光電板發電，將再爭取第二期計畫經費，完善整體環境。

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許智倫表示，水上鄉新建資收場結合環境教育、社區營造及公共藝術，希望其他縣市也可以將環境教育結合文化藝術的精神納入作為典範。

新建資收場入口設置公共藝術「未來之林」陶藝牆，由柳林國小美術老師許瓊文帶領該校師生、社區民眾及清潔隊員共同創作，歷時五個月。許瓊文說，創作過程中激發大家對家鄉的想像力，也為新資收場注入一股新的藝術活力。

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