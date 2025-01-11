嘉縣聯手文策院 擴大影視青創能量

電視劇「阿榮與阿玉」在嘉義縣拍攝。（嘉義縣府提供）

2025/01/11 05:30

縣府補助青年影視創作 可轉介文策院評估國發基金投資

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣近年來成為眾多影視作品取景熱點，為推動文化內容產業，串接資源，縣府昨天與文化內容策進院﹙簡稱文策院﹚共同簽署合作意向書（MOU），未來獲得縣府補助的電視劇、電影等作品，可轉介至文策院評估國發基金投資，藉以支持青年創業，整合文化科技資源，擴大嘉縣在地文化發展能量。

請繼續往下閱讀...

獎勵拍攝具嘉義特色影劇作品

近年來，包括電視劇「用九柑仔店」、「阿叔」、「阿榮與阿玉」、國片「蚵豐村」、「消失的情人節」及正上映的台日合作電影「雨中的慾情」等，皆以嘉縣為拍攝場景，展現獨特人文與風情；縣府新聞行銷處獎勵影視拍攝補助計畫，二○二二年至去年共補助逾廿個劇組及影視團隊。

昨天縣長翁章梁、文策院董事長蔡嘉駿在蒜頭糖廠文化科技創新基地共同簽署合作意向書（MOU），在地產官學代表到場見證；蔡嘉駿表示，文策院有資源協助文化內容產業發展，將攜手縣府推動影視產出、文化創業及文化科技發展。

翁章梁說，嘉縣重視文化發展與青年創業，與文策院合作可產出更多具在地特色的影視作品。縣府將以獎勵影視拍攝補助計畫與文策院執行的國發基金資源共同推動，將嘉縣塑造為文化科技創新重鎮，支持從事文化工作的人才創業。

雙方簽MOU 支持文化工作者創業

縣府表示，將跨局處與文策院合作擴大影視青創能量，目前設立的「嘉義場景事件簿」資料庫，建置逾三百筆場景圖文資料，為影視工作者快速媒合拍攝工作；勞工暨青年發展處設置「青年孵化讚平台」，透過貸款、學習課程等資源鼓勵青年返鄉與留鄉創業；文化觀光局文化科技創新基地結合文策院資源，引進相關廠商進駐營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法