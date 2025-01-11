雲林數位嘉年華 1800生體驗智慧科技

雲林縣府辦數位嘉年華，讓孩童能實際探索如無人機、機器人等智慧科技，豐富數位學習視野。（記者李文德攝）

2025/01/11 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府繼去年替一八五所縣立國中小共兩千一百間教室更換水洗式智慧黑板後，今年再加強數位學習設備，除自籌二．七億元採購近三萬台平板電腦外，昨縣府在土庫國小舉辦數位嘉年華，縣長張麗善更與威盛電子公司合作簽署MOU合作備忘錄，將透過AI數位學習平台，帶給孩子更創新的學習工具。

引進「學習吧」加入數位學習資源

縣府教育處表示，去年自籌兩億多元為縣立學校更換水洗式智慧黑板，另目前全縣學校平板電腦總數約兩萬九千台，對於都會區學校，大約每三至四位學生共用一台平板。教育處長邱孝文表示，今年教育處也預計自籌約二．七億元，再採購一萬八千台平板電腦，確保縣內國中小學生「生生有平板」。

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為讓縣內學生對於智慧科技學習有更認識，昨縣府在土庫國小舉辦「數位嘉年華」，包含縣內自造中心提供藝術品手作、智慧科技大富翁，更有無人機足球、空拍機飛行模擬等科技學習，共四一個攤位，逾一千八百位學生參與。

活動中更表揚縣內傑出數位教育推動者，此外張麗善更與威盛電子公司簽署合作備忘錄，宣告旗下的「學習吧」，將加入縣內數位學習資源行列。

洪志豪表示，「學習吧」平台有教師用備課教材，也能提供AI數位學習平台帶給孩子更多元的創新學習工具；張麗善表示，此次合作雙方將辦理教師培訓、競賽活動，讓學習不受時間空間的限制，期望藉由數位學習縮短城鄉學習和資源的差距。

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