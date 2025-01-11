春節疏運 雲林推出免費接駁車

交通部公路局嘉義區監理所、雲嘉南養護工程分局、高鐵公司及雲林縣府召開春節疏運聯合記者會。（記者黃淑莉攝）

2025/01/11 05:30

高鐵站返鄉、漫遊雲林、北港環鎮3方案 北港市區、古坑綠色隧道交管

〔記者黃淑莉／雲林報導〕公路局、雲林縣府昨天公布春節假期雲林疏運措施，縣境內省道易壅塞路段在台十九線北港市區段及台三線古坑綠色隧道段，時間在一月廿九日（初一）至二月二日（初五）；縣府將在春節期間推出高鐵雲林站返鄉接駁車、新春漫遊雲林接駁車、北港環鎮接駁車，均為免費搭乘，民眾可多利用搭乘。

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到北港可走替代道路 避開車潮

公路局雲嘉南養護工程分局主任李俊儒表示，今年春節假期從廿五日至二月二日共九天，雲林易壅塞路段分別在台十九線北港市區，北港朝天宮及武德宮參香祈福車潮，尖峰時段為初一至初五，每天上午十時至下午七時。

另一處是台三線古坑綠色隧道路段，主要是外出遊客，預估尖峰時段為初一至初四，每天下午三時至五時。

李俊儒說，春節假期要經過北港用路人，建議改走媽祖大橋接文仁路、公園路及縣道一四五線，避開進香車潮；台三線部分屆時周邊道路口會有管制措施及加強違規停車取締等措施。

綠色隧道周邊道路 加強違停取締

嘉義區監理所長黃萬益指出，春節假期客運有多項優惠，除九十條國道客運享平日優惠六折票價，轉乘也有優惠，另幸福巴士在春節期間免費搭乘，雲林有兩條，七○一斗六到草嶺及二○三水林到北港，另外還有台灣好行雲林共有三線，包括斗六古坑線、北港虎尾線及雲林草嶺線，行經縣內重要景點，民眾可多利用。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，因應春節返鄉民眾及走春遊客，縣府在交通輸運上規畫多個接駁車方案，分別為高鐵站返鄉接駁專車，一月廿五日至二月二日每天上午十一時至晚上九時，每小時一班次，分別由高鐵到西螺、到北港及到四湖。

台灣好行3線 行經縣內重要景點

新春漫遊雲林交通接駁車，初二至初五每天上午八時至下午四時，每小時一班次雙向對開，路線有雲東、雲中、雲南。

北港環境接駁車，大年初三起每週六、日及國定假日，上午九時至下午六時，每小時一班次，接駁路線武德宮、文化中心、北港鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第一停車場及一九一一好庫文化園區。

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