彰縣去年10大違停檢舉 田中高鐵二路最多

彰化縣警局交通隊公布去年10大違規停車檢舉路段，田中鎮高鐵二路以841件檢舉違停直衝第一名，奪下年度檢舉寶座。（警方提供）

2025/01/11 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕民眾停車前睜大眼睛看清楚，避免荷包大失血。彰化縣警局交通隊公布二○二四年十大違規停車檢舉路段，常年在榜外的田中鎮高鐵二路，以八四一件違停檢舉奪得榜首，警方研判，該處雖位處偏僻，但停車亂象嚴重，有民眾因此化身「檢舉達人」，特意針對亂停車檢舉。

其餘9路段在彰市、員林都會區

交通隊整理出全縣去年一至十二月用路人最常被檢舉開單的十大違規停車路段，分別是田中鎮高鐵二路八四一件、彰化市旭光路七九九件、員林市民權街七九○件、彰化市辭修路六○六件、員林市中山路二段五五三件、彰化市博愛街五四三件、彰化市三民路四六○件、彰化市中正路二段四五七件、員林市中正路三六○件、彰化市曉陽路三四二件，合計開單總件數達五七五一件。

請繼續往下閱讀...

交通隊指出，十大違規檢舉通報路段除了第一名田中鎮高鐵二路，其餘由彰化市、員林市包辦，違規行為以人行道、併排臨停為大宗。

交通隊表示，可見人口愈密集都會區，被民眾通報違規停車的機率就愈高；例如彰基旭光路上的人行道，因該區人口密集，不少民眾為圖洽公或看診方便，就近把機車停在人行道上，或者汽車並排停車，殊不知已被通報違停，警方接獲通報都會前往取締。

人行道違停、併排臨停佔大宗

交通隊提醒，不要貪圖一時方便就違停，否則除了可能會被檢舉吃紅單，還有可能因違規停車危害到他人行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法