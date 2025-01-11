草屯鎮長補選政見會》簡賜勝邀辭議員 蔡銘軒不跟進

2025/01/11 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選藍綠對決，國民黨籍候選人簡賜勝昨在公辦政見會中，指對手稱他是權貴，因此邀對手一起辭縣議員，以平民對平民身分競爭；民進黨籍蔡銘軒表示，縣議員是人民公僕而非權貴，對手辭議員的用意，難道是為閃避利益迴避問題，不隨之起舞。

簡賜勝昨提出鎮內○至六歲幼兒每年補助兩萬元、為六十五歲以上長輩配戴智慧手表、蓋青年住宅、擴建酷比親子公園等政見，並強調會努力開源，不能亂花錢。

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簡賜勝並邀對手蔡銘軒一起辭去議員，他強調，兩人辭掉議員，就是平民對平民，展現堅決為草屯鎮民服務的決心。他會在議會等蔡銘軒，若蔡不出現，就會跟蔡一樣，繼續用議員身分參選。

蔡銘軒提出消費券加碼到二千元，敬老金增為五千元、○到三歲幼兒每月津貼二千元、草屯鎮民投保意外險等政見。對簡邀他辭議員，他說，縣議員是為人民服務的公僕，不是權貴，簡議員拋出辭議員話題，是要模糊爭議性問題的焦點。

今明兩天是選前最後假日，藍綠候選人都有大咖助陣，週六台北市長蔣萬安陪簡賜勝在大觀市場拜票，蔡銘軒則有立委郭昱晴、陳培瑜陪同車掃；週日簡賜勝競選總部成立，立法院長韓國瑜站台，前行政院長蘇貞昌則來挺蔡銘軒。

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