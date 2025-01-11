南投走春 避開4塞車地雷路段

春節連假國道3號名間交流道將不封閉，不過屆時交流道若回堵，警方將疏導車流至下一處交流道。（記者劉濱銓攝）

2025/01/11 05:30

公路局規劃日月潭、清境農場、紫南宮、草坪頭疏運措施 籲分流進入

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節九天連假將至，南投多處景點預計湧現車潮，公路局規劃南投疏運措施，其中日月潭、清境農場、紫南宮、信義鄉草坪頭，春節將成塞車地雷路段，呼籲民眾分流進入或改搭大眾運輸工具；此外，國道三號名間交流道今年春節將不封入口匝道，民眾也可多利用替代道路，避免國道壅塞。

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國三名間交流道 不封入口匝道

公路局南投工務段表示，從春節連假前一天到上班日，預計轄區十一天都有車潮，南投易塞景點包括日月潭台廿一線九龍口至水社、台十四甲線清境農場、台三丙線竹山紫南宮，以及信義鄉草坪頭台廿一線愛玉橋至草坪頭。

工務段說，日月潭大年初一至初四，上午十點至下午四點最塞，屆時若塞車，可在九龍路口改走台廿一甲線環湖，避開水社車陣；清境農場大年初一至初二，上午九點至下午三點容易車多，若一日遊可在尖峰時段前抵達，住宿則可下午再進入。

信義櫻花季交管 鼓勵搭接駁車

竹山紫南宮大年初一至初五，上午十一點至下午六點最塞，屆時前往紫南宮的南北路口都會派駐警力指揮車流，一旦停車場客滿，就會疏導勿再進入；信義鄉草坪頭因正值櫻花季，預估春節九天上午十一點至下午三點車多，現場將有交管，鼓勵遊客到此轉乘接駁車賞櫻。

南投警方表示，春節期間名間交流道將不封入口匝道，車輛可上國道南來北往，但若交流道車多回堵，將派警力疏導至下一處交流道。

收假國道高乘載 短程改走省道

春節尾聲一月卅一日至二月一日，國道三號南投縣境路段將有高乘載管制，下午一點至六點的北上入口匝道，車輛需乘坐三人以上才能上國道，呼籲短程可多利用省道替代道路，以免塞在國道。

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