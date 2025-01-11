豐原1美容店糾紛多 被控強迫消費

趙小姐（右）由母親陪同，向市議員謝志忠（左）陳情。（記者張軒哲攝）

2025/01/11 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區有一家美容保養店，長期在廟東商圈拉攬客人進入店家強迫消費，當地人常繞路，不願意走騎樓，台中市府法制局十日指出，統計去年這間美容店達卅三件消費糾紛，每起金額約廿萬元左右，有四起消費者有智能障礙。卅五歲弱智趙小姐十日由母親陪同控訴店家，市議員謝志忠痛批，連持有身心障礙證明者也不放過，呼籲民眾注意；店家面對媒體詢問，低調指稱「有待釐清，不便回應。」

法制局表示，對該公司進行訪問交易時，未取得消費者聲明已受告知的證明文件，要求改善，屆期未改善將裁罰三萬元，不排除依「台中市消費者保護自治條例」規定張貼公告警訊，若被張貼店門口，將創全國之先。

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趙小姐平日在工廠當作業員，領取最低基本工資。媽媽鄭小姐表示，女兒日前要去廟東商圈買護手霜，經過這家美容店被店員推銷保養品跟免費做臉，女兒身上沒信用卡，表達跟理解能力有限，誤以為是八千多可分廿四期繳納，購買保養品後，之後每次再付二五○元就可做臉。她拿出身上僅有二千元，店長借她六千多元，之後收到催繳帳單後，才知道是無卡分期，每期八千多元分期繳納，總額高達廿多萬元，根本無力繳納。

謝志忠表示，這間美容店在豐原惡名昭彰，讓許多消費者備感困擾，這次甚至持有「身心障礙證明」者也不放過。

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