台中購物節消費323元 抽中千萬宅

台中購物節在去年12月25日結束，市長盧秀燕昨抽出壓軸大獎。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/11 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節在去年十二月二十五日結束，市長盧秀燕昨天抽出壓軸大獎，位於清水區近千萬豪宅，是名三十五歲的蔡先生在北屯的超商購物三二三元就被抽中，盧秀燕現場call out通知好消息，沒想到蔡姓得主一路態度淡定，只說「我想睡覺！」讓盧也笑稱，「你現在不是在做夢！」

盧秀燕call out通知蔡先生抽中台中購物節最大獎的房子，先是賣關子詢問「你覺得市長打給你有什麼好康！」對方卻回「不知道、我怎麼知道」，告訴他抽中一間房子、恭禧中大獎，對方態度也全程淡定，盧再追問你怎麼冷靜、有高興嗎？對方才淡淡得說「有高興」，最後要他向大家分享心情，沒想到蔡先生竟說「我想睡覺！」讓盧秀燕哭笑不得，笑稱「你中大獎不是在做夢喔！」

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這次購物節消費登錄金額破三五三億元，市府統計外縣市登錄金額約六十四億元，前三名分別為彰化縣、南投縣及雲林縣，金額最高的彰化縣約十七．八億元，盧秀燕說，其有一個高雄民眾到和平區的大雪山森林遊樂區消費中一○○萬，也有台北市民到東勢區消費抽中現金，以及台中市民到龍井區加油抽中百萬汽車。

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