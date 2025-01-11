中台灣元宵燈會2/8登場 展期16天

中台灣元宵燈會「蛇現幸福」小提燈「甜甜蛇」。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/11 05:30

人首蛇身的「女媧」移動式展演主燈 結合AR擴增實境 打造不一樣賞燈經驗

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會「蛇現幸福」訂二月八日到廿三日在水湳中央公園舉行，今年展期加長到十六天，推出人首蛇身的「女媧」移動式展演主燈，並結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，打造耳目一新的賞燈經驗；台中市的元宵小提燈十日也曝光，粉紅色的「甜甜蛇」造型像霜淇淋甜筒，能手拿也能手提，可愛又吸睛。

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持手機掃描 會看到虛擬場景

中台灣元宵燈會今年主燈設計配合蛇年到來，以創世神話中五色石補天的人首蛇身女神「女媧」為發想，結合機械動態結構打造會移動的主燈，將呈現「女媧蛇身爬行在中央公園」景象，並結合AR擴增實境，民眾在主燈區附近只要持手機掃描就會看到虛擬場景，進入女媧造物的奇幻空間。

水湳中央公園 佈置9大燈區

往年燈會多舉辦十天，去年應觀眾要求延長為十三天，今年展期加長到歷來最長天數十六天，除主燈外，集結市府五個局處，共佈置九大燈區，另慶祝中台灣元宵燈會廿五週年，民眾只要把歷年在主燈前的合影照片，分享至「大玩台中」臉書粉絲專頁，就有機會抽中台中—仁川來回機票及台中知名飯店豪華住宿券；燈會期間另搭配有主題市集讓燈會好看、好吃、好逛又好買。

霜淇淋造型 蛇年小提燈亮相

今年元宵小提燈也曝光，「甜甜蛇」的蛇身設計成粉紅色霜淇淋造型，甜筒設計讓提燈可握在手中也能手提，造型可愛吸睛；觀旅局指出，「甜甜蛇」提燈訂在燈會期間每日下午三點半開放排隊，四點開始發送，每日發放三千份，假日視人潮量加碼發送，發完為止。

此外，觀旅局指出，燈會期間包括敦化路二段、僑大八街等道路將進行管制，周邊規劃經貿六、經貿八及逢大十六臨時汽車停車場，啟航二路、經貿三路二段及啟航路、啟航東路等路段也將規劃機車停車區，另假日分別在台中捷運市政府站、松竹站規劃免費接駁專車，方便民眾前往參觀。

主燈以人首蛇身的「女媧」為發想，打造會移動主燈，圖為完工模擬圖。 （市府提供）

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