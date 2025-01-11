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    《農改場評鑑》獨門配方澆灌 南州林皆利奪蓮霧王

    林皆利種植蓮霧逾30年，年年進步今年奪冠。（記者陳彥廷攝）

    林皆利種植蓮霧逾30年，年年進步今年奪冠。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕高雄區農業改良場舉辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，屏東縣南州鄉農會農友林皆利、高雄市燕巢區農會農友賴隆溪分別拿下蓮霧、蜜棗項目冠軍，榮獲今年的「蓮霧王」、「蜜棗王」的頭銜。

    高雄農改場長羅正宗表示，去年連接受三個颱風影響，高屏地區果園受創不輕，加上秋季高溫多雨，農民都稱去年的氣候「考倒師傅」，但果農仍辛勤復耕、悉心管理，供應出優質果品，今年蓮霧組有二十四位農友參賽，蜜棗有五十三位農友，整體品質表現維持一定水準。

    蓮霧冠軍林皆利說，他栽種蓮霧超過三十年，多次參賽，今年首次獲得冠軍，十分開心，他使用特調的「雞蛋牛奶酵素奈米鈣」獨門配方澆灌蓮霧，在開花前開始疏枝，強健樹體。

    高雄農改場表示，林皆利種植的蓮霧色澤深紅亮麗，甜度高，更積極通過產銷履歷驗證，他的果園規劃寬闊、枝梢錯落有致，修剪下來的枝條使用碎枝機粉碎，增加土壤有機質，能穩定果實的品質。

    蜜棗冠軍賴隆溪曾於二○一二年起連續三年獲得全國冠軍，又在二○二二年、二○二三年奪冠，今年締造了難以超越的「六冠王」紀錄。

    高雄農改場說，賴隆溪的棗園採用草生栽培，整枝修剪得宜、通風良好，環境如公園般舒適，配合噴藥車機械化管理，掌握關鍵時機精準防治，不僅資材成本大幅減少，培育出來的蜜棗散發出油亮光澤。

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